Fiat Pulse: la sua produzione si ferma, ecco il motivo

Lo stabilimento Stellantis di Betim, una delle più antiche fabbriche automobilistiche del Brasile, ridurrà la sua produzione per 10 giorni. L’azienda, infatti, ha già concesso ferie collettive a metà dei dipendenti, 5.500 persone dello stabilimento in cui viene prodotto anche Fiat Pulse, da lunedì 20 giugno. Questo per la mancanza di componenti.

La notizia è stata pubblicata dal quotidiano O Tempo e confermata da Stellantis. Secondo l’azienda, le ferie collettive servono ad “adattare il ritmo e il volume della produzione alla disponibilità di parti e forniture”. Il problema della fornitura di vari componenti della produzione automobilistica è qualcosa che riguarda tutte le fabbriche dall’inizio della pandemia e va dai semiconduttori e passa anche attraverso plastica, metalli e pneumatici, come si è visto in diverse precedenti interruzioni in tutto il paese.

Stellantis in Brasile è addirittura uno dei produttori di auto che ha avuto meno stop in questo periodo e per brevi periodi rispetto ad altri stabilimenti in Brasile. Oltre a Betim (MG), Stellantis ha ancora gli stabilimenti di Goiana (PE) e Porto Real (RJ), per i quali al momento non si hanno informazioni di eventuali stop. Betim produce prodotti come Fiat Pulse, Mobi, Argo, Strada e Fiorino, che è anche Peugeot Partner Rapid, oltre ai modelli prodotti per l’esportazione.

Con le ferie collettive di 10 giorni, l’impianto di Betim dovrebbe tornare alla normale produzione a partire dal 1° luglio. La fabbrica, oltre ai suddetti modelli, si occupa anche della produzione dei motori 1.0 Fire e 1.0 e 1.3 Firefly, aspirati e turbo, che alimentano gli altri stabilimenti. Allo stesso tempo, si prepara all’arrivo di un altro modello, la Fastback, sorella SUV-coupé di Fiat Pulse, che sarà presentata nella seconda metà di quest’anno.

