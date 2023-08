Nuova Panda elettrica da meno di 25.000 euro: la notizia fa il giro del mondo

Nuova Panda arriverà il prossimo anno e sarà la prima auto elettrica low cost della principale casa automobilistica italiana. La notizia ve l’abbiamo anticipata nei giorni scorsi e adesso in tutto il mondo si parla con curiosità di questa novità. Infatti dopo la recente intervista rilasciata a Bloomberg dal numero uno di Fiat, Olivier Francois, sembra sempre più evidente quella che sarà la strategia di Fiat in futuro.

Conquista titoli in tutto il mondo la notizia della nuova Panda da meno di 25.000€

Nuova Panda al pari della Citroen e-C3 potrebbe utilizzare la nuova piattaforma Smart Platform, derivata proprio dalla e-CMP. Proprio per questo motivo si dice che sarà costruita a Trnava in Slovacchia nello stesso stabilimento in cui sarà prodotta l’auto francese. Come anticipato la nuova auto di Fiat costerà meno di 25 mila euro, qualcuno addirittura ipotizza che Fiat cercherà di tenere il prezzo più vicino ai 20 mila piuttosto che ai 25 mila.

Sarà un’auto pratica, funzionale e senza fronzoli. Con questa auto dunque il gruppo Stellantis potrà ufficialmente dare il via ad una nuova era in cui, come anticipato dallo stesso CEO di Stellantis Carlos Tavares, il gruppo automobilistico proverà a diventare leader anche nel segmento delle auto elettriche dando serio filo da torcere a Tesla.

Nuova Panda sarà una vettura globale che sarà venduta in vari continenti e sarà prodotta in più stabilimenti. Da questa auto potrebbero derivare altri modelli e dunque da ciò si intuisce l’importanza di questo modello che costando meno di 25 mila euro avrà il compito di rendere le auto elettriche appetibili anche alla classe media che altrimenti rimarrebbe tagliata fuori dal mercato delle nuove auto dato che i prezzi attuali non consentono a tutti di poter acquistare auto a zero emissioni. Tanto per rimanere in Stellantis i prezzi delle sue elettriche partono attualmente da circa 35 mila euro.