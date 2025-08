Fiat Pulse Bio-Hybrid auto ufficiale di HackTown 2025

Stellantis e Fiat hanno partecipato a HackTown 2025, uno dei più grandi festival di creatività e innovazione del Sud America, che ha riunito migliaia di persone a Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, dal 30 luglio al 2 agosto. Durante l’evento, Stellantis ha rafforzato la sua presenza regionale e il suo ruolo pionieristico nello sviluppo locale di tecnologie che soddisfano le esigenze dei consumatori in Brasile.

Fiat Pulse con tecnologia Bio-Hybrid è stata auto ufficiale dell’evento, uno dei più importanti in Brasile

In qualità di leader del mercato automobilistico in Sud America, Stellantis è all’avanguardia nelle nuove tecnologie, guidando i prossimi passi dell’industria automobilistica in Brasile e nella regione. Per il Brasile, l’azienda ha adottato un percorso di evoluzione verso un sistema di propulsione multiplo, combinando motori a combustione flex-fuel più piccoli ed efficienti, motori elettrici e sistemi ibridi.

La Fiat Pulse, dotata di tecnologia Bio-Hybrid, è stata l’auto ufficiale dell’evento, trasportando i partecipanti tra le varie location del festival, trasformando l’intera città in uno spazio di discussione su tendenze, idee innovative e nuove tecnologie. In ogni viaggio, i passeggeri hanno potuto scoprire come i modelli ibridi flessibili, che combinano etanolo ed elettrificazione, facilitino la transizione verso una mobilità a basse emissioni di carbonio in Brasile.

La tecnologia Bio-Hybrid, sviluppata in Brasile da Stellantis, sarà applicata a diversi prodotti dei suoi vari marchi ed è stata progettata per soddisfare i desideri e le esigenze del mercato brasiliano. Consente diversi livelli di ibridazione, inclusa un’opzione 100% elettrica: Bio-Hybrid, Bio-Hybrid e-DCT, Bio-Hybrid PLUG-IN e BEV (100% Electric), con diversi gradi di combinazione termica ed elettrica nella propulsione del veicolo. Ognuna di queste tecnologie ha una propria applicazione e, insieme, serviranno tutte le fasce di consumatori.

Con spazi esclusivi all’evento, Fiat ha rafforzato la sua posizione di leadership e il suo DNA innovativo e pionieristico nel settore automobilistico brasiliano. Oltre alla Pulse come auto ufficiale dell’evento, che ha contribuito a connettere il pubblico a HackTown in modo tecnologico e sostenibile, il marchio ha anche coinvolto i partecipanti con attrazioni esclusive.

Fiat ha invitato il pubblico a godersi il tramonto venerdì e sabato in un’area dedicata, con DJ e un’atmosfera degna di Instagram, caratterizzata dai colori e dai cuscini del marchio. Nello stesso spazio, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, Fiat ha distribuito ghiaccioli per rendere l’esperienza più dolce e rinfrescante. Presso uno stand vicino alla fiera gastronomica dell’evento, Fiat ha inoltre presentato al pubblico i suoi prodotti e le sue innovazioni attraverso un gioco interattivo.

Per guidare la tecnologia del futuro nell’industria automobilistica nazionale, Stellantis ha annunciato il più grande investimento nella storia del settore automobilistico in Brasile e Sud America: 32 miliardi di R$ saranno investiti nel lancio di nuovi prodotti e nuovi propulsori tra il 2025 e il 2030, con lo sviluppo di nuove tecnologie bio-ibride, tecnologie innovative di decarbonizzazione lungo tutta la filiera automobilistica e nuove opportunità commerciali strategiche.

Stellantis ha inoltre inaugurato TechMobility, il Centro di Sviluppo Prodotto e Mobilità Ibrida-Flessibile Stellantis, il più grande dell’America Latina, situato nel Complesso Automobilistico di Betim, nel Minas Gerais. Il nuovo centro sarà responsabile dello sviluppo di motori a combustione interna ad alta efficienza, nonché di tecnologie di elettrificazione a bassa, media e alta tensione.