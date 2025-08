Nuova Alfa Romeo Giulietta a Pomigliano? Aumentano le pressioni per un ritorno: design, motori, prezzi ad agosto 2025 della ipotetica futura generazione

Nuova Alfa Romeo Giulietta è il nome dato alla futura generazione della celebre berlina compatta del biscione uscita di scena nel 2019 e che molti vorrebbero rivedere nella futura gamma della casa automobilistica milanese. Al momento diciamo subito che non ci sono notizie certe di un suo ritorno e quindi si tratta solo di voci. Possiamo però dirvi che le pressioni per il ritorno di un simile modello nella gamma del brand premium di Stellantis stanno aumentando. Molto dipenderà da quello che deciderà il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa e anche dal nuovo CEO di Alfa Romeo Santo Ficili.

In molti auspicano il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta: Pomigliano potrebbe essere la sua casa?

Negli ultimi anni era stato detto che una nuova Alfa Romeo Giulietta non sarebbe tornata, o almeno non nei prossimi anni. Ovviamente tutto nel mercato auto è in continuo movimento e dunque non possiamo escludere che alla fin fine i dirigenti del biscione in proposito possano farci una bella sorpresa. Del resto sono in tanti tra i fan alfisti a rimpiangere un simile modello che potrebbe tranquillamente andarsi a collocare tra Junior e Tonale nella futura gamma di Alfa Romeo e dunque potrebbe secondo noi avere le carte in regola per un ritorno sul mercato. Del resto le voci sul possibile arrivo di una vettura lunga circa 4,3 – 4,4 metri si rincorrono da tempo e si dice anche che Pomigliano potrebbe essere lo stabilimento scelto per questo modello.

Ovviamente se si tratterà di una nuova Alfa Romeo Giulietta o di un altro modello questo non possiamo dirlo. Si era fatto anche il nome di nuova Alfetta e anche di nuova Brera ma per il momento si tratta di semplici suggestioni. Per quanto riguarda il design si tratterebbe di una berlina fastback dallo stile estremamente sportivo che arriverebbe con una versione top di gamma Quadrifoglio. L’auto ovviamente avrebbe versioni elettriche in gamma ma anche termiche. Se sarà prodotta a Pomigliano come auspichiamo la piattaforma scelta potrebbe essere la STLA Small che può essere usata per auto fino a quasi 4,4 metri, quella che potrebbe essere la lunghezza di questa auto in caso di ritorno. Si tratta di dimensioni perfette per inserirsi tra Junior e Tonale.

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere prodotta insieme ad una nuova vettura Lancia “gemella”. Questa doveva essere la nuova Lancia Delta ma ormai non possiamo più escludere che alla fine Lancia possa optare per un altro nome. Ovviamente l’auto del biscione e quella di Lancia avrebbero molte cose in comune. Infine per quanto riguarda i prezzi la vettura ovviamente si collocherebbe a metà tra Junior e Tonale e dunque diciamo che soprattutto per le termiche potrebbe avere prezzi accettabili permettendo a molti di poter guidare ancora un’Alfa Romeo senza per forza dover optare per la Junior.