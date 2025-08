Nuova Fiat Fastback: cosa è emerso ad agosto 2025 a proposito di design, debutto, motori e prezzo della vettura che preoccupa Dacia

Nuova Fiat Fastback conosciuta anche con il soprannome di Fiat Grande Panda Fastback è una delle prossime novità attese per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica torinese. Il suo debutto dovrebbe avvenire o contestualmente a quello di Giga Panda o pochi mesi dopo. Quindi molto probabilmente nel corso del 2026. Si tratta di una fastback che si affiancherà alla Giga Panda sostituendo in questa maniera la vecchia Fiat Tipo che nel frattempo uscirà definitivamente di produzione.

Ecco tutto quello che sappiamo ad agosto 2025 a proposito della nuova Fiat Fastback in arrivo nel 2026

Il luogo scelto per la produzione della nuova Fiat Fastback dovrebbe essere lo stabilimento di Kenitra in Marocco dove Stellantis di recente ha annunciato un grosso investimento per l’ampliamento della fabbrica con i lavori che sono a buon punto. Questa vettura sarà un’auto globale che oltre a sostituire l’attuale Fiat Fastback in Sud America verrà commercializzata anche in Europa per la gioia di tutti i fan di Fiat che si auguravano un giorno di avere a disposizione un’auto come la Fastback sudamericana anche qui da noi.

Anche la nuova Fiat Fastback come la Grande Panda e la Giga Panda utilizzerà la piattaforma smart car di Stellantis e avrà una lunghezza intorno ai 4,3 metri. Il suo stile all’anteriore sarà molto simile a quello della Grande Panda e la cosa non deve stupire più di tanto se si considera che la Grande Panda presentata a luglio del 2024 rappresenta una sorta di punto di riferimento estetico per la futura produzione di auto di Fiat. Anche l’abitacolo sarà molto simile a quello della Grande Panda ma con più spazio visto che il modello avrà circa 35 cm in più di lunghezza. Le principali differenze tra le due auto oltre che nelle dimensioni le troveremo al posteriore con questa auto che avrà uno stile quasi da SUV coupè con il tetto spiovente.

Per quanto riguarda la gamma dei motori dovrebbe ripercorrere per certi versi quella della Grande Panda ma anche della Citroen C3 Aircross e infine quella della futura Giga Panda. Quindi ci saranno versioni elettriche al 100 per cento e ibride. Dovrebbe esserci anche il benzina sebbene non sia sicuro al 100 per cento che sarà venduto anche in Europa ma crediamo che alla fine come accaduto per la Grande Panda questa versione arriverà anche da noi per aumentare le vendite in maniera considerevole abbassando anche il prezzo di ingresso che per questa auto potrebbe partire da 19 – 20 mila euro essendo leggermente più alto della pratica Giga Panda. Ovviamente le nostre sono solo supposizioni. Di certo con la nuova Fiat Fastback qui in Europa la casa torinese fa ingresso in un segmento mai esplorato e questo ovviamente suscita qualche preoccupazione nelle rivali come ad esempio Dacia.