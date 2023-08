Nuova Fiat Panda: sarà Trnava ad ospitare la sua produzione?

Al momento non è ancora certo dove sarà prodotta la nuova Fiat Panda. A lungo si era pensato nello stabilimento di Kragujevac in Serbia. Le ultime notizie di un accordo tra Stellantis e il governo italiano per portare la produzione di auto in Italia sopra il milione di unità all’anno hanno fatto pensare che la produzione del veicolo possa essere spostata in Italia, magari a Pomigliano dove viene prodotta l’attuale generazione. Nelle ultime ore però nuove indiscrezioni arrivano dalla Slovacchia dove la stampa ipotizza che la vettura potrebbe essere costruita presso lo stabilimento Stellantis di Trnava che si trova proprio in quel paese.

Trnava potrebbe ospitare la produzione della nuova Fiat Panda insieme alla Citroen e-C3?

Ovviamente non sappiamo quanto ci sia di vero in questa ipotesi che vedrebbe la produzione della nuova Fiat Panda in quel paese. Quello che sembra certo è che ormai a breve dovrebbe uscire fuori la verità. Infatti considerato che la presentazione dell’auto quasi sicuramente avverrà il prossimo 11 luglio 2024 e che già nei mesi precedenti l’auto sarà mostrata come le prime foto, ipotizziamo che entro fine anno sapremo con certezza il luogo in cui questa auto sarà costruita.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma STLA Small sarà lunga circa 4 m e avrà la forma di un crossover. L’auto avrà molto in comune con la nuova Citroen e-C3 che sarà svelata ad ottobre. In Sud America la vettura sarà commercializzata con il nome di nuova Fiat Argo. Questa auto è molto importante in quanto sarà la seconda auto elettrica low cost di Stellantis per l’Europa dopo la e-C3. Infatti la versione elettrica costerà meno di 25 mila euro. L’auto inoltre darà origine ad una nuova famiglia di auto di Fiat a cui seguirà un secondo modello nel 2025 che forse si chiamerà Nuova Fiat Multipla. Si tratterà di auto funzionali, economiche e spartane con un design squadrato e interni minimalisti.

La produzione della nuova Fiat Panda dunque potrebbe avvenire nello stabilimento Stellantis di Trnava e se ciò fosse confermato la vettura della principale casa automobilistica italiana uscirà dalla linea quasi in contemporaneamente alla prossima nuova Citroën ë-C3 elettrica, che dovrebbe costare anch’essa meno di 25.000 euro e che sarà prodotta proprio in questa fabbrica.