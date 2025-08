Fiat piazza tre vetture tra le cinque più vendute a luglio 2025 in Brasile

Fiat ha chiuso luglio come leader del mercato nazionale. Con una quota di mercato del 21,9 per cento, il marchio ha immatricolato 50.608 unità nel mese, 8.700 in più rispetto al brand al secondo posto. Fiat ha inoltre inserito tre dei suoi modelli tra le cinque auto più vendute nel Paese: la Strada al 2° posto, con 12.896 unità immatricolate; la Argo al 3° posto, con 9.966 unità immatricolate; e la Mobi al 5° posto, con 8.099 unità vendute.

Fiat Strada, Argo e Mobi sono tra le cinque auto più vendute nel mercato auto del Brasile a luglio 2025

Oltre a essere leader di mercato assoluto, Fiat si è distinta anche in quattro segmenti a luglio. Tra i modelli A-hatch, Mobi è stato il veicolo più venduto nel periodo, con 8.099 unità vendute e una quota di segmento del 54,3 per cento. Tra i pick-up, Strada si è classificato al primo posto nella categoria B-pick-up, con 12.896 unità vendute e una quota di mercato del 69,4 per cento. Nella categoria C-pick-up, Toro ha guidato con 3.985 unità immatricolate e una quota di segmento del 43 per cento.

Nel segmento B-van, il Fiorino ha mantenuto la leadership a luglio. Il modello ha venduto 1.800 unità e ha mantenuto una quota di mercato del 67,2 per cento. Tra i SUV ibridi, Fiat è leader con una quota del 25,8 per cento. Insieme, Pulse e Fastback con tecnologia ibrida hanno venduto 4.690 unità nel mese.

“Ancora una volta, Fiat si conferma un solido leader di mercato, non solo a luglio, ma anche da inizio anno. Questa leadership riflette la nostra attenzione alla comprensione del cliente brasiliano e all’offerta di prodotti che rispondano alle sue reali esigenze, combinando prestazioni elevate, tecnologia e un buon rapporto qualità-prezzo. Vedere tre dei nostri veicoli tra i primi cinque più venduti dimostra che abbiamo un portafoglio in linea con le preferenze dei consumatori e che siamo sulla strada giusta”, commenta Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Marchio amato dai brasiliani, Fiat è anche leader delle vendite da inizio anno. Nei primi sette mesi del 2025, il marchio ha venduto 292.034 unità, con un vantaggio di oltre 63.000 unità sul secondo marchio. La Strada, il veicolo più venduto nel Paese negli ultimi quattro anni, rimane in testa con 75.598 unità immatricolate e una quota di mercato del 5,5 per cento. La Argo si classifica al terzo posto tra le 10 auto più vendute dall’inizio dell’anno, con 54.433 unità vendute e una quota di mercato del 4 per cento. La Mobi si classifica al settimo posto, con 41.330 unità vendute e una quota di mercato del 3 per cento.