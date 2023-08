Nuova Fiat Panda elettrica costerà meno di 25.000 euro e sarà un’auto internazionale

Nuova Fiat Panda elettrica sarà la versione 100 per cento a zero emissioni della futura generazione di Panda. Il suo arrivo avverrà il prossimo 11 luglio 2024 anche se è molto probabile che già nei mesi precedenti possano trapelare le immagini della versione di produzione un po’ come avvenuto quest’anno con le recenti Fiat Topolino e Fiat 600 che presentate ufficialmente il 4 luglio già nei mesi precedenti erano state oggetto di varie foto spia e video.

Costerà meno di 25 mila euro la nuova Fiat Panda elettrica?

Nuova Fiat Panda elettrica sarà una delle auto a zero emissioni più economiche tra quelle presenti sul mercato. Si dice infatti che questa auto avrà un prezzo di partenza inferiore ai 25 mila euro. Si tratterà insomma della stessa ricetta che il gruppo Stellantis adotterà anche con la nuova Citroen e-C3 che conosceremo nel corso del prossimo mese di ottobre e che sarà parente stretta della nuova Panda. Non a caso anche di questa auto si dice che costerà meno di 25 mila euro.

Nuova Fiat Panda elettrica non sarà ovviamente l’unica versione della gamma della futura Panda. Ci sarà spazio infatti per almeno una versione con motore a combustione molto probabilmente un ibrido. Questa sarà la versione entry level della gamma con un prezzo nettamente al di sotto dei 20 mila euro. Per quanto riguarda il motore al momento non è ancora chiaro di quale propulsore si tratterà. C’è chi ipotizza che possa essere dotata di batteria da 51 kWh e di motore anteriore da 156 CV della peugeot e-208, con un’autonomia di 400 km. Ma c’è anche chi pensa che per risparmiare ulteriormente sui costi si possa optare per un motore meno potente e con un’autonomia di circa 300 km.

Quanto al design della nuova Fiat Panda elettrica, come vi abbiamo detto in numerose altre occasioni questo veicolo sarà lungo circa 4 m e assumerà la forma di un crossover. La nuova Fiat Panda avrà linee squadrate e alcuni elementi di design della concept Fiat Centoventi. La vettura sarà internazionale infatti non sarà venduta solo in Europa ma anche in altre aree del mondo come l’Africa, il Medio Oriente e l’America Latina. A proposito del Sud America dove Fiat ha una grande tradizione è molto probabile che il modello possa avere un nome differente, forse quello di nuova Fiat Argo ma si attendono in proposito conferme ufficiali. Qualcuno infatti ipotizza anche il nome di nuova Fiat Uno. La vecchia Panda infatti in Brasile era chiamata proprio così