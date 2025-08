Opel: aumento significativo delle immatricolazioni di auto a luglio in Germania

Opel ha registrato un aumento significativo della sua quota di mercato in Germania nei mesi di giugno e luglio 2025 rispetto ai mesi precedenti. Dopo una fase di lancio di nuovi modelli in primavera, la casa tedesca è riuscita ad ampliare costantemente la propria quota di mercato negli ultimi mesi. Ciò significa che la quota di mercato nei mesi estivi è stata superiore al livello dello stesso periodo dell’anno scorso.

Un’estate positiva per Opel: la quota di mercato aumenta in Germania, i SUV impressionano

Secondo l’Autorità Federale Tedesca per i Trasporti (KBA), a luglio 2025 sono state immatricolate 14.555 nuove auto Opel, il 17,5 per cento in più rispetto a luglio dell’anno precedente. La quota di mercato è salita dal 5,2 per cento dell’anno precedente al 5,5 per cento. Secondo i dati KBA, a giugno 2025 Opel ha addirittura raggiunto una quota di mercato per le autovetture del 6,0 per cento (giugno 2024: 5,8 per cento). Questo sviluppo positivo sottolinea l’attrattiva del giovane portafoglio prodotti e la forte risposta dei clienti all’attuale iniziativa di modelli.

Secondo la KBA, la quota di nuove immatricolazioni di auto Opel con trazione elettrica (BEV e ibride plug-in) nell’importante mercato interno tedesco nella prima metà dell’anno è stata del 15,3 percento, nettamente superiore rispetto all’anno precedente (da gennaio a giugno 2024: 9,9 per cento).

“Dall’anteprima della nuova Opel Frontera a maggio, abbiamo riscontrato una risposta positiva del mercato alla nostra nuova gamma di SUV”, afferma Patrick Dinger, Presidente del Marchio Opel Germania: “La nostra gamma di SUV giovani, che comprende Mokka, Frontera e Grandland, è ben accolta dai nostri clienti, come dimostra l’aumento del numero di nuove immatricolazioni per questi modelli. Anche la quota di veicoli elettrificati è incoraggiante. Stiamo anche assistendo a un trend positivo nel nostro attuale flusso di ordini, un chiaro segnale della futura sostenibilità della nostra gamma”.

Opel continua ad ampliare la propria posizione nel mercato automobilistico tedesco e a rafforzare il marchio come fornitore interessante di veicoli innovativi e sostenibili grazie a un’ampia gamma di sistemi di propulsione elettrificati.