Nuova Lancia Fulvia coupé: questa si che sarebbe la vera “ciliegina” della gamma

Nuova Lancia Fulvia coupé è un modello di cui si sente parlare spesso quando si pensa al futuro di Lancia ma che difficilmente vedremo arrivare in futuro dato che si tratterebbe di un modello che si andrebbe a collocare in un segmento di mercato ormai di ultra nicchia a meno che non si decida di cambiare completamente lo stile della sua carrozzeria trasformando la vettura in qualcosa di più “popolare” per quello che è l’attuale mercato auto.

Ecco come potrebbe apparire oggi il design di una nuova Lancia Fulvia coupè

A proposito di una nuova Lancia Fulvia Coupé oggi vi segnaliamo un bellissimo render realizzato su Facebook da Simolude che ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di una futura generazione del celebre modello reinterpretato in chiave moderna. Una vettura di questo tipo sebbene sia assai lontana dalla realtà attuale di Lancia sicuramente potrebbe fare la gioia dei tanti estimatori che ancora oggi pensano il marchio piemontese con uno stile di carrozzeria che ben si addice a quella che è la storia e la tradizione del brand premium di Stellantis.

La Nuova Lancia Fulvia coupé reinterpreta in chiave moderna lo spirito della storica sportiva italiana degli anni ’60. Le proporzioni restano fedeli all’originale: profilo basso, cofano lungo e coda compatta, in perfetto stile granturismo. Il frontale si distingue per una sottile griglia orizzontale con logo Lancia retroilluminato e doppi fari rotondi a LED con cornici cromate, che richiamano fedelmente quelli dell’iconica Fulvia Coupé. Un leggero rilievo sul cofano centrale evoca la classica “spina dorsale” della versione storica.

I fianchi mostrano passaruota ben marcati e una linea di cintura elegante, accompagnata da cerchi vintage da 18” o 19” dal disegno a stella o turbina, rifiniti in alluminio satinato. Disponibile anche in livrea bicolore, con tetto nero o panna su carrozzeria rossa, blu o grigia. Al posteriore, fanali sottili e orizzontali, doppio terminale cromato e un piccolo spoiler integrato nel baule.

Gli interni uniscono artigianalità e tecnologia: pelle, legno scuro e alluminio, strumentazione digitale dallo stile rétro e volante a tre razze. Sotto il cofano, una motorizzazione elettrica da 200-250 CV, con modalità “Fulvia Classic” per un’esperienza di guida più analogica.