Citroen e-C3 2023: ecco come apparirà l’auto elettrica moderna ed economica

La Citroen e-C3 sarà la versione elettrica della nuova generazione di Citroen C3, che dovrebbe debuttare nell’autunno del 2023, molto probabilmente in ottobre. Si tratta di un progetto ancora avvolto nel mistero, ma alcuni render hanno provato a immaginare come potrebbe essere il suo design. La futura vettura a zero emissioni della casa automobilistica francese dovrebbe basarsi sulla Smart Platform derivata dalle CMP ed e-CMP e avere dunque un assetto più alto quasi da crossover. Questa auto sarà gemella della nuova Fiat Panda con cui condividerà piattaforma, motori e anche alcuni elementi di design.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto della futura Citroen e-C3

La Citroen e-C3 costerà meno di 25 mila euro e si preannuncia dunque come un modello che darà il via ad una nuova era per il gruppo Stellantis in Europa. Il produttore automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares potrà infatti competere ad armi pari con le case automobilistiche cinesi anticipando il lancio di auto elettriche low cost da parte di Renault, Tesla e Volkswagen. L’auto dovrebbe avere un’autonomia tra i 300 e i 400 km.

Il designer e creatore digitale Kleber Silva ha immaginato come potrebbe essere il design della nuova Citroen e-C3 nel render che vi mostriamo. Appare evidente l’influenza del recente teaser che ha mostrato una versione oscurata di questo modello. Inoltre sembrano palesi i riferimenti alla C3 brasiliana da cui questa auto dovrebbe derivare e anche alla concept car Citroen Oli che è stata svelata lo scorso anno dalla casa automobilistica francese fornendo una sorta di anticipazione di quella che sarà la strada intrapresa per quanto riguarda i futuri modelli.

La commercializzazione della nuova Citroen e-C3 dopo la sua presentazione in autunno dovrebbe avvenire agli inizi del prossimo anno. Ovviamente la curiosità di sapere come questa auto sarà accolta è davvero grande. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.