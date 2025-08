Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato: venduta all’asta, ma il prezzo resta sotto le aspettative

Dopo il clamore suscitato a giugno dalla vendita di una Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato, un altro rarissimo esemplare di questa affascinante supercar firmata Zagato è tornato protagonista sulle scene internazionali.

Lo scorso 1 agosto 2025, infatti, una delle sole nove unità mai prodotte è stata battuta all’asta sulla celebre piattaforma americana Bring a Trailer, raggiungendo il valore finale di 600.000 dollari (circa 517.000 euro al cambio attuale). Una cifra importante, certo, ma ben lontana da quella valutazione da collezionisti di circa un milione di dollari che molti si aspettavano per un veicolo così esclusivo.

Esattamente come accaduto nella precedente asta estiva, nessun appassionato è disposto ad alzare la posta, confermando che, pur trattandosi di un’auto rarissima, l’interesse economico fatica a decollare. Ma da dove nasce questa apparente dissonanza tra esclusività e valore reale? La TZ3 Stradale è una creatura tanto iconica quanto controversa e non frutto di essenza Made in Italy in tutto e per tutto.

Pur indossando con orgoglio lo scudetto del Biscione, sotto il cofano batte un cuore 100% americano, preso direttamente dalla Dodge Viper. Il suo V10 da 8,4 litri, con cambio manuale a sei rapporti e trazione posteriore, è un tributo alla potenza più che alla tradizione italiana. Dotata di sospensioni indipendenti coilover, impianto Brembo ad alte prestazioni e cerchi in lega “phone dial”, la vettura fonde design italiano e muscoli americani.

Evidentemente, questa miscela unica non sembra convincere fino in fondo i puristi del marchio. La TZ3 Stradale venduta recentemente è la numero 4 su 9 ed era arrivato solo un anno fa al precedente proprietario, che ha deciso di rimetterlo sul mercato dopo appena 3.000 km percorsi. Da notare che quest’esemplare era rimasto coinvolto in un incidente nel 2011, per poi essere completamente restaurato da Zagato in Italia.

Oltre ogni obiezione, resta la domanda aperta: oltre 500 mila euro per una supercar con anima americana e carrozzeria italiana, rappresentano un colpo da maestro o una spesa discutibile? Zagato, del resto, continua a far parlare di sé nel mondo delle dream car: basti pensare alla meravigliosa Alfa Romeo Giulia SWB Zagato presentata nel 2023, forse una delle auto più belle del designer milanese.