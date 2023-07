Carlos Tavares rilancia Stellantis: “Siamo noi l’anti-Tesla”

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis ieri ha parlato dei risultati del suo gruppo nei primi sei mesi del 2023. Questi risultati come vi abbiamo scritto sono stati molto positivi. Una cosa che ha colpito molto chi ha seguito la conferenza è stata la riposta, senza usare mezzi termini, alla domanda diretta su chi siano oggi i concorrenti del gruppo che guida.

Per Tavares, Stellantis è la vera anti Tesla

Il portoghese a questa domanda ha dato una risposta netta: ” Tesla, certo”. Poi ha aggiunto, forse per allargare gli orizzonti, che una realtà complessa come Stellantis guarda anche ai coreani e a tutti gli altri player, pensando sempre in termini globali e cercando le soluzioni migliori. Tavares ha dichiarato che Stellantis è già meglio di Tesla per quanto riguarda i margini di profitto. Il numero uno del gruppo automobilistico ha dichiarato: “Oggi siamo più redditizi di Tesla. Loro sono molto competitivi e dobbiamo lottare per affermarci, ma la sfida tra Tesla e Stellantis sarà entusiasmante”.

L’anno scorso la redditività di Tesla era del 17 per cento mentre oggi è del 10,5 per cento. Questo a causa dei recenti tagli di prezzo alla gamma di auto della casa automobilistica di Elon Musk. Stellantis invece ha un margine del 14,4 per cento e dunque da questo punto di vista oggi se la passa meglio di Tesla. Si tratta di un cambiamento notevole rispetto a quanto accadeva fino allo scorso anno. Carlos Tavares ha anche detto che il suo gruppo sta crescendo molto nella vendita di auto elettriche e che anche la futura attività software che Stellantis sta creando si prospetta come molto redditizia.

In autunno arriverà la Citroen e-C3, prima auto elettrica low cost per l’Europa. Stellantis dunque anticipa Tesla e Volkswagen nel lancio di una vettura elettrica a prezzi abbordabili. Questa tra l’altro sarà solo la prima di una lunga serie di auto elettriche a prezzi interessanti che Stellantis proporrà nei prossimi anni. La prossima la vedremo nel 2024 e sarà la nuova Fiat Panda che soprenderà molto per il suo stile e il suo prezzo. Dunque Tavare pensa di essere già sulla buona strada per rendere il suo gruppo un leader nel segmento delle auto elettriche superando velocemente Tesla.