FIAT ha annunciato la reintroduzione del suo sussidio per le auto elettriche in UK

FIAT ha ufficializzato il ritorno in UK del suo incentivo dedicato ai veicoli elettrici, denominato FIAT E-Grant, che consente un risparmio diretto di 1.500 sterline sull’acquisto delle versioni completamente elettriche di 500e, 600e e delle sportive Abarth 500e e 600e.

Introdotto per la prima volta nel giugno 2023, l’E-Grant ha segnato un passo pionieristico per il marchio, rendendo FIAT la prima casa automobilistica nel Regno Unito a offrire un proprio contributo economico ai clienti intenzionati a passare alla mobilità elettrica. L’iniziativa era nata in risposta alla decisione del governo britannico di interrompere i sussidi pubblici per le auto a zero emissioni.

Oggi, con la reintroduzione del FIAT E-Grant, l’azienda intende rendere ancora più accessibile la transizione all’elettrico per i clienti privati, senza escludere le promozioni già in corso, tra cui un finanziamento a TAEG 0% per chi sceglie la Fiat 500e con formula di noleggio a lungo termine. Una strategia concreta per favorire l’adozione di una mobilità sostenibile e conveniente.

Giuseppe Cava, amministratore delegato di FIAT UK, ha dichiarato: “FIAT è pienamente impegnata a rendere la guida elettrificata più accessibile e, reintroducendo il nostro E-Grant per i nostri modelli completamente elettrici Fiat e Abarth, cerchiamo di supportare i clienti nella loro transizione alla guida completamente elettrica.

“Fiat 500e, 600e e Abarth 500e e 600e sono modelli pluripremiati e apprezzati e ne siamo molto orgogliosi. Con l’E-Grant che ora integra la nostra offerta commerciale esistente, speriamo di offrire a più automobilisti in tutto il Regno Unito un motivo ancora più forte per prenderli in considerazione.”

La Fiat 500e è un’icona urbana pluripremiata. Il suo fascino trasversale la rende una scelta popolare tra gli automobilisti e un’opzione eccezionale per i consumatori alla ricerca di un veicolo elettrico compatto, elegante e conveniente.

Fiat 500e offre capacità elettriche di prima classe con una potenza fino a 87 kW (118 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. La possibilità di scegliere la capacità della batteria agli ioni di litio, da 24 o 42 kWh, garantisce alla Fiat 500e un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola ideale per l’uso quotidiano in città.

La Fiat 600e è un SUV compatto ed elegante. Con una potenza di 115 kW (154 CV) e 260 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. È possibile selezionare tre modalità di guida: eco, normale e sport, per adattarsi allo stile di guida preferito. La batteria agli ioni di litio da 54 kWh offre alla Fiat 600e un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 600 km nel ciclo urbano, rendendola il veicolo ideale sia per l’uso quotidiano in città che per le gite del fine settimana.

Abarth 500e è l’interpretazione sportiva della Fiat 500e da parte dello Scorpione ed è dotata di una batteria da 42 kWh abbinata a un potente motore elettrico, che sviluppa 113,7 kW (152 CV) e 235 Nm di coppia. Combinando le prestazioni Abarth con l’innovazione della propulsione elettrica, l’auto accelera da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi.

Abarth 600e è l’Abarth più potente di sempre con: batteria da 54 kWh, 280 CV e motore elettrico da 207 kW che garantisce una velocità massima di 200 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Frutto di un progetto che ha coinvolto sia gli ingegneri Abarth che quelli di Stellantis Motorsport, Abarth 600e è un’auto di classe superiore, dotata di tutti gli equipaggiamenti necessari per offrire un’esperienza di guida e prestazioni straordinarie, oltre a potenza e fascino disarmante. In UK i prezzi su strada della Fiat 500e partono da £ 25.035; della Fiat 600e da £ 30.035; dell’Abarth 500e da £ 29.985 e dell’Abarth 600e da £ 36.985.