Nuova Fiat Panda: Stellantis proverà a sfidare Dacia Spring e le cinesi

Nei giorni scorsi vi avevamo scritto che la nuova Fiat Panda sarebbe stata la seconda auto elettrica low cost del gruppo Stellantis con un prezzo inferiore ai 25 mila euro. Nelle scorse ore è arrivata la conferma da parte del numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois che sono davvero queste le intenzioni di Stellantis con questa auto.

Stellantis conferma che la nuova Fiat Panda sarà rivale delle cinesi e di Dacia Spring

Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares con la nuova Fiat Panda proverà a sfidare ad armi pari il gruppo Renault e la sua Dacia Spring oltre alle case automobilistiche cinesi con BYD in prima fila. “C’è una reale necessità di veicoli elettrici più convenienti”, ha detto Olivier Francois in un’intervista a Bloomberg. I piani di Stellantis arrivano mentre le case automobilistiche lottano sempre più duramente per mantenere gli acquirenti il cui potere d’acquisto è stato colpito dall’inflazione.

Inoltre, con l’ingresso dei produttori cinesi nel mercato europeo, si è intensificata la pressione per offrire veicoli elettrici a prezzi accessibili. Fiat prevede inoltre di reintrodurre il suo prodotto più popolare, la 500 elettrica, sul mercato statunitense, la più grande fonte di profitti per Stellantis.

Per la nuova Panda elettrica, “è molto probabile che ci saranno sinergie” con la piattaforma utilizzata dalla nuova Citroen e-C3, ha detto Olivier Francois. La vettura di Citroen sarà svelata ad ottobre e offrirà dunque una succosa anticipazione di quello che ci possiamo aspettare a proposito della nuova Fiat Panda il cui debutto invece è previsto a luglio 2024 anche se molto probabilmente le prime immagini del nuovo modello saranno svelate già qualche mese prima.

Vedremo dunque quali altre notizie arriveranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare molto di se e ad avere un ruolo importante all’interno della gamma di Fiat nel corso dei prossimi anni.