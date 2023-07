Fiat Punto crossover 2013: ecco come doveva essere il modello bocciato da Marchionne

La Fiat Punto è stata una delle utilitarie più popolari e apprezzate del marchio italiano, con tre generazioni prodotte dal 1993 al 2018. Tuttavia, la Punto avrebbe potuto avere anche una quarta generazione, sotto forma di un crossover compatto, se il progetto non fosse stato cancellato. Le immagini di questo progetto abortito sono state pubblicate da Antonio Massacesi, responsabile dei nuovi prodotti Fiat. Le immagini mostrano il teaser della Fiat Punto Crossover, che avrebbe dovuto essere lanciato nel 2013.

Mostrato il teaser della Fiat Punto Crossover che sarebbe dovuta arrivare nel 2013

La Fiat Punto Crossover avrebbe avuto una carrozzeria rialzata e muscolosa, con passaruota pronunciati, protezioni in plastica nera, barre sul tetto e cerchi in lega di grandi dimensioni. Il frontale avrebbe ripreso lo stile di altre auto Fiat dell’epoca, con una calandra esagonale e fari a LED. La coda avrebbe avuto dei fanali orizzontali e uno spoiler integrato. L’abitacolo non è visibile nelle foto, ma si presume che sarebbe stato in linea con quello del resto della gamma della principale casa automobilistica italiana.

Massacesi ha spiegato che il progetto era nato in quanto Sergio Marchionne pensava che Fiat non avrebbe avuto molto futuro nel segmento B poco redditizio e con troppi concorrenti e dunque era nata l’idea di sostituire il celebre modello con un crossover compatto. Alla fine però il progetto non trovò sbocco nella realtà in quanto sarebbe stata necessaria una nuova piattaforma considerata come un investimento troppo caro per Fiat che dunque rinunciò ad una sostituta per Fiat Punto che continuò ancora per qualche anno fino ad uscire di produzione nell’estate del 2018.

Questo progetto ispirò qualche anno dopo l’arrivo della Fiat 500X ma solo 10 anni dopo con l’arrivo della nuova Fiat 600 svelata ieri questa auto ha finalmente avuto una vera erede. La Fiat Punto Crossover avrebbe potuto essere un modello interessante per il mercato europeo, dove i crossover compatti sono molto richiesti. Ma ovviamente non sapremo mai come sarebbero andate le cose nel 2013 se questo veicolo fosse arrivato realmente sul mercato.

A proposito di Fiat Punto ricordiamo che la vettura con la sua prima generazione è stata lanciata nel 1993, come erede della Fiat Uno. Disegnata da Giorgetto Giugiaro, ha avuto un grande successo di pubblico e di critica, vincendo il premio Auto dell’anno nel 1995. Era disponibile in versione berlina a tre o cinque porte, cabriolet e sportiva GT. La gamma di motori comprendeva propulsori benzina, diesel e GPL. La prima generazione è stata prodotta fino al 1999, con un restyling nel 1997. La seconda generazione della Punto (progetto 188) è stata presentata nel 1999, in occasione del centenario della Fiat. Disegnata dal centro stile Fiat, ha mantenuto le dimensioni compatte della precedente, ma ha migliorato la sicurezza, ottenendo quattro stelle EuroNCAP. Era disponibile in versione berlina a tre o cinque porte e sportiva HGT. La gamma di motori comprendeva propulsori benzina, diesel, GPL e metano. La seconda generazione è stata prodotta fino al 2010, con un restyling nel 2003 e una ridenominazione in Punto Classic nel 2007.

La terza generazione della Punto (progetto 199) è stata introdotta nel 2005, con il nome di Grande Punto. Disegnata dalla Italdesign Giugiaro, ha aumentato le dimensioni rispetto alle precedenti, avvicinandosi al segmento C. Era disponibile in versione berlina a tre o cinque porte e sportiva Abarth. La gamma di motori comprendeva propulsori benzina, diesel e GPL. La terza generazione è stata aggiornata nel 2009, con il nome di Punto Evo, e nel 2012, con il ritorno al nome Punto. La produzione è terminata nel 2018, senza una sostituta diretta.