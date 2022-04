Stellantis Gliwice: la produzione di furgoni non è ancora partita

Nelle scorse settimane vi avevamo scritto che all’inizio di aprile nello stabilimento Stellantis di Gliwice sarebbe dovuta iniziare la produzione in serie di veicoli commerciali. Per ora però, come riportato da alcuni giornali locali, l’avviamento tecnico dello stabilimento del gruppo automobilistico è ancora in corso, e le vetture destinate ai clienti non inizieranno a lasciare la fabbrica fino a maggio.

La produzione di furgoni nello stabilimento Stellantis di Gliwice non è ancora partita

Come annunciato lo scorso anno dai rappresentanti di Stellantis Gliwice, all’inizio di aprile 2022, nel nuovo stabilimento di Gliwice, doveva iniziare la produzione in serie di grandi furgoni dei seguenti marchi: Citroen, Opel, Peugeot e Fiat. Alla fine di novembre 2021, Andrzej Korpak, CEO di Stellantis Gliwice, in un’intervista ha dichiarato: “Dal 4 aprile 2022 inizierà la produzione in serie”.

Trascorsa la scadenza del 4 aprile i responsabili dello stabilimento hanno rilasciato alla stampa le seguenti dichiarazioni: “Siamo nella fase di avviamento tecnico, iniziato nella seconda metà dello scorso anno e che proseguirà per le prossime settimane. Questo è il periodo di calibrazione finale di macchine, dispositivi e processi, che non influisce sul processo produttivo ed è un’attività standard in questa fase.”

“È anche il momento di raggiungere la piena capacità della linea di produzione, in linea con il piano precedentemente stabilito per quest’anno “, ha dichiarato Agnieszka Brania, responsabile delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni degli stabilimenti Stellantis in Polonia.

Nel 2022, lo stabilimento Stellantis di Gliwice intende produrre circa 40 mila furgoni, tra cui Peugeot, Citroen, Opel e Vauxhall. Vedremo dunque a proposito di questo stabilimento che novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni e se finalmente a maggio si potrà partire con la produzione.

