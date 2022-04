Stellantis Madrid posticipa l’inizio del turno di notte

Arrivano notizie interessanti dalla Spagna per il gruppo Stellantis. Nelle scorse ore infatti si è saputa una novità importante per lo stabilimento che l’azienda nata dalla fusione di FCA e PSA possiede a Madrid. Questo impianto avrebbe dovuto iniziare il turno di notte ad aprile, ma le cose non andranno così. Infatti il sito ritarderà la sua attivazione. Infatti l’avvio di questo turno partirà nel periodo compreso tra il 22 maggio e il 5 giugno. Questo rinvio è stato causato ancora una volta dalla carenza di semiconduttori.

Stellantis: rinviata la partenza del turno di notte nello stabilimento di Madrid

Questo nuovo turno per la fabbrica di Stellantis, che comporterà l’ assunzione di circa 300 dipendenti, partirà con un orario di cinque ore al giorno, quattro giorni alla settimana e aumenterà la propria attività fino a raggiungere una cifra produttiva simile a quella dei turni del mattino e del pomeriggio.

La fabbrica di Villaverde vicino a Madrid riprenderà così l’attività notturna, dopo 15 anni di stop, con l’intenzione di raggiungere una produzione compresa tra le 105 mila e le 112 mila unità. Se le previsioni saranno rispettate significherebbe che la fabbrica di Stellantis otterrebbe il volume più alto dell’ultimo decennio, superando il 2010 quando furono prodotte 125.313 autovetture, tra cui Citroën C3 e Peugeot 207.

Inoltre, la direzione della fabbrica del gruppo Stellantis ha ottime aspettative per quanto riguarda gli ordini per la Citroen C4, anche se resta in attesa per la carenza di microchip. Vedremo dunque che novità arriveranno da questo stabilimento che è una delle 3 fabbriche del gruppo automobilistico di Carlos Tavares in Spagna. Le altre due sorgono a Vigo e Figueruelas vicino la città di Saragozza.

