Nuova Fiat punto: il suo ritorno fa sognare gli italiani

Con l’avvento di un nuovo CEO in Stellantis si torna a parlare del possibile ritorno di una nuova Fiat Punto nella gamma della casa torinese. Al momento non vi sono notizie certe ma c’è chi spera che il cambio di leadership all’interno del gruppo possa propiziare cambiamenti importanti alle gamme dei vari brand che fanno parte del gruppo. Per quanto riguarda Fiat manco a farlo a posta è proprio il ritorno di questo modello una delle ipotesi maggiormente auspicate dai simpatizzanti del brand.

La nuova Fiat Punto continua a far sognare e si spera che l’avvento di Antonio Filosa a CEO di Stellantis possa far tornare il modello

Al momento il ritorno di una nuova Fiat Punto sembra chiuso dall’arrivo di Fiat Grande Panda. Per quel segmento di mercato infatti pare proprio che Fiat abbia scelto di optare per un SUV piuttosto che per una berlina. Questo sia perchè hatchback se ne vendono meno sia probabilmente per non pestare i piedi ad altre auto del gruppo come Peugeot 208 e Opel Corsa.

Il ritorno di una nuova Fiat Punto nella gamma di Fiat di recente è tornato nuovamente alla ribalta grazie ad un render che abbiamo pubblicato nelle scorse settimane opera di Mirko del Prete che vi riproponiamo. L’artista digitale aveva immaginato una nuova generazione della vettura nel nuovo stile della famiglia Panda. Tanto è bastato per far esaltare tutti i fan che questo modello ancora oggi ha in Italia e non solo.

Di recente anche il CEO di Fiat Olivier Francois è tornato a parlare del possibile ritorno di una nuova Fiat Punto non escludendolo a priori ma dicendo semplicemente che dipenderà da come si evolverà il mercato. Si spera naturalmente che le cose si possano mettere in un certo modo favorendo il ritorno di questo modello che siamo sicuri conquisterebbe moltissimi clienti anche oggi.