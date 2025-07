Fiat Croma Restomod 2.0: il suo ritorno sarebbe apprezzato

Fiat Croma Restomod 2.0 è un concept render del designer e creatore digitale Mirko del Prete che ha fornito la sua personalissima interpretazione di come potrebbe essere una sorta di versione restaurata in chiave moderna del mitico modello di Fiat ancora oggi rimpianto da molti.

Da MDP Automotive con Fiat Croma Restomod 2.0 un’ipotesi sicuramente suggestiva

La Fiat Croma, conosciuta internamente come Tipo 154, fu prodotta tra il 1985 e il 1996 ed è considerata l’ultima vera ammiraglia della casa torinese. Nata per sostituire la Fiat Argenta, rappresentò un deciso passo avanti in termini di design, tecnica e comfort. Sviluppata nell’ambito del progetto “Tipo Quattro”, condivideva la base meccanica con Lancia Thema, Saab 9000 e Alfa Romeo 164. Dotata di un’innovativa carrozzeria due volumi e mezzo con ampio portellone, si distinse per abitabilità, versatilità e linee moderne. Fu anche la prima vettura di grande serie a offrire un turbodiesel a iniezione diretta nel 1988.

In occasione del suo quarantesimo anniversario, Mirko del Prete, conosciuto anche come MDP Automotive, con questa sua Fiat Croma Restomod 2.0 ha voluto rendere omaggio a quest’iconica ammiraglia Fiat con un restomod molto personale e curato nei dettagli. L’artista digitale nel suo profilo di Instagram ha dichiarato di aver scelto di intervenire in modo mirato, mantenendo intatto il fascino originale dell’auto ma introducendo una serie di aggiornamenti estetici e funzionali per darle un aspetto più moderno e dinamico. I fari sono stati completamente ridisegnati, così come i paraurti, mentre altre modifiche, sia all’esterno che all’interno dell’abitacolo, contribuiscono a rendere questa splendida vettura più attuale, senza tradirne lo spirito autentico.

Una Fiat Croma Restomod 2.0 farebbe piacere a molti, così come una nuova generazione del modello. Al momento però Fiat non pare intenzionata a dare un’erede a questo suo mitico modello. Sono altri infatti i veicoli che arricchiranno nei prossimi anni la gamma della casa torinese. Ricordiamo infatti che il CEO di Fiat Francois ha confermato nei prossimi 18 mesi l’arrivo di ben tre modelli: un SUV di segmento C, una fastback e infine anche un pickup.