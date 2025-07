Fiat 600 vince il premio “Miglior SUV compatto Mild Hybrid” 2025 di EcoCar

Fiat 600 Hybrid è stata premiata dalla rivista EcoCar come “Miglior SUV compatto Mild Hybrid” nell’ambito degli “Electrified Top 50 Awards 2025”. Il premio sottolinea l’eccezionale combinazione di stile, qualità, innovazione e convenienza della Fiat 600; disponibile con una scelta di motorizzazioni completamente elettriche o ibride, il modello è la scelta ideale per i consumatori che cercano il SUV compatto più conveniente sul mercato.

FIAT è rimasta all’avanguardia nella mobilità urbana sostenibile con il lancio lo scorso anno della Fiat 600, un’aggiunta significativa alla gamma del marchio e che ne ha segnato il rientro nel segmento B del mercato automobilistico. Il modello offre stile e praticità, con l’atmosfera Dolce Vita di FIAT che fonde perfettamente le migliori caratteristiche delle silhouette B e B-SUV.

Ian Robertson, direttore e editore di EcoCar, ha commentato: “La Fiat 600 porta la praticità matura all’iconica filosofia delle piccole auto del marchio. È allegra, efficiente e adatta alle famiglie, combinando dimensioni adatte alla città con uno spazio sorprendente e un inconfondibile stile italiano”.

“È un ottimo passo avanti per chi non ha più la sua Fiat 500 e, con l’ibrido che eroga fino a 58,9 miglia per gallone, si adatta a una varietà di budget e utilizzi. FIAT è sulla buona strada e la 600 Hybrid merita pienamente il premio “Miglior SUV compatto Mild Hybrid” di EcoCar per il 2025. Siamo lieti di ricevere il premio ‘Miglior SUV compatto Mild Hybrid’ del 2025 da EcoCar per la Fiat 600″, ha affermato Giuseppe Cava, amministratore delegato di FIAT UK.

Questo premio riconosce le numerose qualità della Fiat 600 e l’eccezionale rapporto qualità-prezzo che offre ai clienti. La Fiat 600 è disponibile sia in versione completamente elettrica che ibrida, confermando l’impegno continuo del marchio torinese nell’offrire soluzioni di mobilità sostenibili, efficienti e allineate alle aspettative dei consumatori moderni. Le motorizzazioni ibride prevedono due livelli di potenza: 100 CV e 136 CV, una scelta strategica pensata per adattarsi alle diverse esigenze di guida, mantenendo sempre un equilibrio tra prestazioni brillanti e rispetto per l’ambiente.

Nel solco della filosofia Fiat orientata alla semplicità e alla funzionalità, entrambe le versioni ibride sono proposte all’interno della stessa gamma raffinata, articolata in due configurazioni: la 600 Hybrid base e la 600 Hybrid La Prima, più ricca. L’esperienza d’acquisto è semplificata: il cliente può selezionare con facilità la potenza desiderata, le finiture e il colore, senza doversi preoccupare di optional aggiuntivi.

La vettura si basa sull’evoluta piattaforma CMP2, che permette l’integrazione di tecnologie di ultima generazione. Il sistema ibrido a 48V è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 0,89 kWh, collocata sotto il sedile anteriore del passeggero. Questa soluzione consente di ottimizzare lo spazio interno, in particolare il volume del bagagliaio, e di migliorare l’equilibrio dinamico del veicolo.

Il gruppo propulsore di Fiat 600 Hybrid abbina un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri, sviluppato appositamente per l’ibridizzazione, a una trasmissione automatica e-DCT6 a doppia frizione e sei marce. All’interno del cambio è integrato un motore elettrico sincrono a magneti permanenti che eroga fino a 21 kW (28 CV) e 55 Nm di coppia. Questo sistema consente alla 600 Hybrid di combinare efficienza e facilità di guida, con emissioni di CO₂ contenute in appena 109 g/km e consumi pari a 57,6–58,9 mpg nel ciclo combinato WLTP.

Durante la guida urbana, extraurbana e autostradale, i due motori – termico ed elettrico – collaborano o operano in autonomia per ottimizzare le prestazioni e i consumi. In particolare, nelle situazioni a bassa velocità, come nel traffico cittadino o nelle manovre sotto i 30 km/h, il veicolo può percorrere brevi tratti (fino a 1 km) in modalità 100% elettrica.

L’unità elettrica fornisce inoltre un supporto dinamico nelle fasi di accelerazione, come nelle partenze da fermo, migliorando la risposta e riducendo ulteriormente le emissioni. I dati sulle prestazioni parlano chiaro: accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi per la versione da 100 CV e 8,5 secondi per quella da 136 CV, con velocità massime rispettivamente di 183 km/h e 200 km/h. In decelerazione, il motore a combustione interna si disattiva mentre quello elettrico agisce come generatore per ricaricare la batteria da 48V. Quest’ultima accumula anche l’energia generata dal sistema di frenata rigenerativa, contribuendo ulteriormente all’efficienza complessiva.

Il motore benzina è progettato per la massima efficienza e funziona secondo il ciclo Miller, noto per la sua efficacia termodinamica. È dotato di turbocompressore a geometria variabile, ideale per le prestazioni ai bassi regimi, e di un sistema di fasatura variabile delle valvole, elementi che ottimizzano la combustione e le prestazioni.

Per garantire avviamenti rapidi e fluidi, sia a freddo che in movimento, viene utilizzato un motorino di avviamento a cinghia che lavora in sinergia con l’unità elettrica.

In termini di sicurezza, la Fiat 600 offre una dotazione completa con sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui guida assistita di livello 2, Adaptive Cruise Control, rilevamento dell’angolo cieco (Blind Spot Detection) e frenata automatica d’emergenza. Tutte queste tecnologie sono pensate per offrire un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

Infine, la nuova Fiat 600 alza anche il livello del comfort e della connettività, proponendo soluzioni moderne come l’illuminazione ambientale a cromoterapia, i sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione massaggio e il sistema Uconnect con comandi vocali e aggiornamenti della navigazione in tempo reale, a testimonianza di un approccio sempre più attento al benessere del conducente e dei passeggeri.