Fiat 600e è stata ufficialmente svelata: foto, prezzo, specifiche e autonomia

Fiat ha svelato ufficialmente la nuova Fiat 600e con la quale fa un grande ritorno nella categoria B-SUV. In un certo senso, il nuovo modello prende il posto della 500X, un modello che la casa torinese ha deciso di non rinnovare. La vettura di Fiat sarà prodotta nello stabilimento Stellantis in Polonia, dalla stessa linea di produzione che produce il “modello gemello” Jeep Avenger. Entrambe le auto sono basate sulla piattaforma CMP di seconda generazione.

Fiat 600e: i prezzi partono da 35.950€

La nuova FIAT 600e sarà inizialmente lanciata come EV, mentre “un powertrain ibrido completerà la gamma a partire dalla metà del 2024”, come si legge nell’annuncio della sua presentazione. Resta da vedere se questo avverrà a livello globale o solo per alcuni mercati, come nel caso dell’Avenger. La vettura è disponibile in 2 diverse versioni completamente elettriche, l’ammiraglia FIAT 600e La Prima e la più “economica” FIAT 600e RED, con il suo caratteristico colore rosso (sarà disponibile anche in bianco e nero). Abbiamo avuto un primo assaggio della nuova vettura nei giorni scorsi quando sono trapelate online le riprese della pubblicità della vettura girata per le strade di Roma.

La nuova Fiat 600e a 5 porte è essenzialmente una 500e più grande destinata ai capifamiglia che cercano spazio e praticità dalla propria auto. Con una lunghezza di 4,17 m offre “spazio comodo per 5 persone e il miglior spazio di stivaggio anteriore della sua categoria”, secondo il marchio italiano. Il design esterno è abbastanza fresco senza rinunciare alle radici italiane del produttore. Rispetto alla 500e, la sua silhouette allungata ha un carattere più deciso e dinamico, con la “firma” cromata sulla parte anteriore e laterale e nuovi corpi illuminanti a LED.

L’aspetto elegante è esaltato dai cerchi maggiorati, che raggiungono tutti i 18 pollici, grembiuli e passaruota nero opaco, mentre la sua “identità” italiana è confermata dalla presenza della bandiera italiana sul paraurti posteriore. Inoltre, ci sono molti altri dettagli in nero lucido e accenti cromati. All’interno, il quadro strumenti digitale è da 7 pollici e lo schermo dell’infotainment è da 10,25 pollici. È possibile scegliere tra 8 diversi colori per l’illuminazione della cabina. Il sedile del guidatore offre la possibilità di massaggiare la schiena, mentre i sedili sono realizzati in pelle sintetica Avorio con scritta FIAT.

I passeggeri possono riporre i propri effetti personali nel tunnel dello smart center, dotato di copertura personalizzata e flessibile, tasche sui sedili e vari altri spazi per piccoli oggetti. Anche il bagagliaio è di dimensioni generose in quanto ha una capacità di 360 lt. La ricca dotazione comprende la ricarica wireless per smartphone e le porte di ricarica USB di tipo A e di tipo C, mentre il guidatore ha a disposizione moderni sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, come l’Adaptive Cruise Control, l’Intelligent Speed ​​Assist, il Blind Spot Detection, l’Autonomous Emergency Frenata, sistema di assistenza alla guida di livello 2 e sistema di monitoraggio della fatica e della concentrazione del conducente. Naturalmente ci sono anche sensori a 360 gradi e una telecamera per la retromarcia a 180 gradi.

Motore e Prestazioni di Fiat 600e

Il motore elettrico produce 156 CV e 250 Nm, mentre la batteria ha una capacità energetica di 54 kWh. Se questi elementi vi ricordano qualcosa, sono esattamente gli stessi della Jeep Avenger. Lo 0-100 km/h avviene in 9,0 sec., mentre il guidatore può scegliere 3 modalità di guida:

Eco

Normal

Sport

La batteria del nuovo SUV Fiat offre:

autonomia urbana di oltre 600 km

autonomia combinata di oltre 400 km

La nuova 600e è dotata di un sistema di ricarica rapida da 100 kW e impiega meno di mezz’ora per caricare la batteria all’80%. Ha un caricabatterie a bordo da 11 kW e un cavo Mode 3 per la ricarica a casa o presso i caricabatterie pubblici, garantendo in queste reti una ricarica completa in meno di 6 ore.

Gli ordini per la nuova FIAT 600e elettrica si apriranno mercoledì 5 luglio per entrambe le versioni, con le prime consegne al mercato italiano previste entro settembre. I prezzi partono da 35.950€ (che diventa 29.950€ grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione) per la Red mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima il listino parte da 40.950€.