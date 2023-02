Nuova Opel Astra nominata miglior auto dell’anno 2022 dalla rivista “Turbo”

La nuova Opel Astra ha vinto il titolo di “Miglior auto dell’anno” nell’edizione 2022 dei premi “Turbo of the Year” assegnati dalla pubblicazione specializzata “Turbo”. La storia di successo dell’ultima generazione di Astra continua a essere scritta, con il team di giornalisti della rivista automobilistica portoghese che evidenzia l’offerta completa della nuova Astra, una gamma che comprende due formati di carrozzeria – cinque porte e station wagon Sports Tourer – così come una vasta gamma di propulsori. “La pluralità della sua offerta fa di Opel Astra una proposta unica e degna del premio Turbo dell’Anno come Migliore Auto”, afferma la redazione della rivista “Turbo”.

Ancora un premio per la nuova Opel Astra

“La nuova Opel Astra è stata votata ‘Migliore auto dell’anno’ dalla rivista ‘Turbo’. Grandi notizie e motivo di grande orgoglio per l’intero team e la rete di concessionari Opel in Portogallo! La nuova Astra è disponibile con benzina, diesel, ibrida plug-in e, presto, un propulsore 100% elettrico. Solo un’auto eccellente merita questo importante riconoscimento. Mille grazie a “Turbo” per averci assegnato questo premio “, ha affermato Vincent Lehoucq, direttore di Opel in Portogallo e Spagna.

Oltre alle tradizionali motorizzazioni a benzina e diesel, la rivista “Turbo” ha evidenziato l’impegno di Opel nel campo delle motorizzazioni elettrificate, con particolare attenzione alla proposta ibrida con batteria ricaricabile che abbina un motore 1.6 sovralimentato da 150 cv e un elettrico da 110 cv motore per fornire un’autonomia elettrica fino a 60 chilometri.

Questo motore ibrido ricaricabile da 180 CV ha anche permesso alla nuova Opel Astra di vincere il premio “Turbo dell’anno” nella categoria “Miglior motore a combustione dell’anno”. La compatta tedesca ha ricevuto elogi anche per il suo comportamento dinamico, oltre che per l’immediata disponibilità del motore, la sua raffinatezza e la progressiva erogazione di potenza.

“Turbo” ha evidenziato anche il lancio delle nuove versioni sportive GSe, anch’esse in configurazione ibrida plug-in, ma con 225 CV di potenza, nonché l’introduzione della versione 100% elettrica di Astra che utilizza una batteria da 54 kWh capacità e un motore elettrico da 156 CV per annunciare un’autonomia di 416 chilometri.

L’edizione 2022 dei premi “Turbos of the Year” ha premiato anche Jorge Magalhães, direttore della comunicazione e delle relazioni istituzionali di Stellantis, con il premio “Miglior comunicazione dell’anno”, per il suo lavoro alla guida dell’area di comunicazione del quarto trimestre più grande del Portogallo gruppo automobilistico mondiale, che è anche leader nel mercato automobilistico del Portogallo.