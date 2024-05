Anteprima mondiale della nuova Opel Frontera: il SUV è disponibile da 29.000 euro in Germania

Qualche settimana fa, Opel ha mostrato le prime immagini della nuova Opel Frontera. oggi il nuovo SUV compatto, spazioso e confortevole, per gli amanti della vita all’aria aperta e per le famiglie, celebra la sua anteprima mondiale. A Istanbul, il CEO di Opel Florian Huettl, insieme al responsabile del design Mark Adams e a Tobias A. Gubitz, vicepresidente senior Product & Pricing, hanno presentato la nuova Opel Frontera a un vasto pubblico e a numerosi giornalisti. Allo stesso tempo i presenti hanno avuto un’anteprima dei prezzi entry-level estremamente interessanti. Il SUV di Opel completamente nuovo, con cinque posti e numerose funzionalità pratiche a bordo, sarà disponibile nella versione Frontera Electric completamente elettrica e priva di emissioni locali per circa 29.000 euro. La Frontera Hybrid è disponibile addirittura a circa 24.000 euro.

Il CEO di Opel Florian Huettl presenta per la prima volta al pubblico la nuova Opel Frontera

“Quest’anno festeggiamo 125 anni di produzione automobilistica Opel. 125 anni in cui siamo sempre andati avanti per offrire alle persone una mobilità innovativa, quotidiana e, soprattutto, conveniente. La nuovissima Opel Frontera esprime una forte affermazione in questo senso. Essendo un SUV versatile, spazioso ed elettrificato, aprirà nuove porte a nuovi gruppi di clienti”, ha affermato il CEO di Opel Huettl, presentando il nuovo arrivato a un pubblico internazionale nella metropoli turca.

Allo stesso tempo, Opel ha presentato ulteriori novità: il marchio tedesco ha annunciato che la nuova Opel Frontera non solo avrà spazio per cinque persone, ma è così spaziosa che in futuro sarà disponibile anche come sette posti. Ciò rende la nuova Frontera il veicolo navetta ideale per la squadra, gli amici o l’intera famiglia.

Ciò che colpisce al primo sguardo è il design sorprendente della nuova Opel Frontera. Essendo il primo modello di serie, la Frontera porta con orgoglio il nuovo Opel Blitz al centro del marchio Opel Vizor, e questo è di serie in ogni variante. Passaruota e sottoporta prominenti, nonché il montante C prominente sottolineano il carattere robusto. L’aspetto chiaro con un focus sull’essenziale continua senza soluzione di continuità negli interni. Il conducente e i passeggeri guardano una cabina di pilotaggio con un volante di nuova concezione e due widescreen da 10 pollici. La Frontera offre anche molte funzionalità pratiche tra cui l’innovativa stazione per smartphone di serie.

L’idoneità al viaggio è una priorità assoluta per la nuova Opel Frontera: nella parte anteriore, il conducente e il passeggero possono, se lo desiderano, sedersi sui nuovi Intelli-Seats brevettati con una rientranza al centro. Nella parte posteriore possono essere stivati ​​più di 450 litri di bagaglio; con i sedili abbattuti anche fino a 1.600 litri. E se si vuole trascorrere la notte “all’aria aperta”, può semplicemente ordinare la nuova Frontera con mancorrenti sul tetto opzionali, tenda da tetto e scala appositamente progettate per il SUV. Una volta giunta a destinazione, la Frontera può trasportare fino a 240 chilogrammi di carico sul tetto.

Intuitivamente comprensibile, conveniente e focalizzata sull’essenziale sotto ogni aspetto: Opel soddisfa questi requisiti sotto ogni aspetto con la nuova Frontera: dalla scelta del motore alle opzioni di equipaggiamento e al processo di ordinazione.

La nuova Frontera è ibrida con tecnologia a 48 volt o completamente elettrica. Con un prezzo di partenza di circa 24.000 euro, la Frontera Hybrid monta un motore turbo benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV) sviluppato appositamente per l’uso ibrido. Questo funziona in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e una nuova trasmissione elettrificata a doppia frizione a sei velocità, in modo che il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 siano significativamente ridotti rispetto a un modello a funzionamento convenzionale. Inoltre, la Frontera Hybrid sarà disponibile anche in combinazione con un turbo da 100 kW (136 CV).

Chi desidera viaggiare completamente localmente senza emissioni potrà presto ordinare la Frontera Electric a batteria con un’autonomia di oltre 300 chilometri (secondo WLTP) per circa 29.000 euro. In versione “lungo raggio”, la nuova Frontera Electric sarà addirittura in grado di percorrere fino a circa 400 chilometri (WLTP) senza fermarsi per la ricarica.

Le finiture dell’equipaggiamento della Frontera sono altrettanto chiare per i clienti: sarà disponibile sia come Frontera che come Frontera GS. Anche la versione entry-level è ampia ed estremamente pratica. La variante GS avrà anche sistemi come il moderno infotainment multimediale con touchscreen a colori da 10 pollici e navigazione, nonché una telecamera per la retromarcia. I clienti Frontera possono personalizzare ulteriormente il proprio veicolo con due pacchetti opzionali.

Opel sta inoltre rendendo il processo di acquisto della nuova Frontera ancora più chiaro e semplice. La nuova Frontera sarà il primo modello Opel a poter essere ordinato digitalmente tramite una “esperienza one-scroll”. Le pagine dei prodotti sono ottimizzate per le dimensioni di qualsiasi dispositivo mobile in modo che gli utenti debbano solo scorrere e fare clic. In futuro potranno acquistare il veicolo completamente online dal proprio divano o, nella fase successiva, presso il proprio concessionario regionale.