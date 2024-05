Fiat Cronos: in Brasile questa è la settimana migliore per acquistare la berlina

Fiat ha grandi novità per gli amanti delle berline che vogliono acquistare la Fiat Cronos in Brasile. Tra il 20 e il 27 maggio il brand promuoverà la Cronos Week, una settimana di offerte e condizioni esclusive per chi vorrà acquistare il modello. E le buone notizie non finiscono qui: oltre ad acquistare il modello con il bagagliaio più capiente del segmento (525 litri), i nuovi proprietari avranno un anno di carburante gratis, con 47 litri di benzina al mese, per 12 mesi.

Fiat Cronos: dal 20 al 27 maggio in Brasile è la Cronos Week

Cronos Week porta sconti esclusivi come quello previsto per la versione Drive 1.3 MT, offerta per R$ 94.490,00, una riduzione di R$ 5.500, oltre ad offrire una sopravvalutazione dell’usato in caso di permuta. Per verificare tutte le condizioni per acquistare Fiat Cronos è sufficiente recarsi presso la concessionaria Fiat più vicina oppure accedere al sito di Fiat in Brasile.

Presentata al mercato brasiliano nel 2018, Fiat Cronos è stata progettata per rivoluzionare il mercato della sua categoria. Il modello si distingue per il design audace, gli interni spaziosi e il bagagliaio molto spazioso. Vale la pena ricordare che anche in termini di costi-benefici sembra buono. Il famoso modello di Fiat si è affermato nel Paese come uno dei modelli più economici della sua categoria, sia nella versione con cambio manuale che automatico.

In termini di apprezzamento, il modello di Fiat spicca anche nella sua categoria. Infatti, l’anno scorso ha ricevuto il premio per il Valore di rivendita più alto – Autos 2023, da parte di Agência Autoinforme, essendo l’auto che si è svalutata meno nel suo segmento nell’ultimo anno. Insomma un buon periodo per la Fiat Cronos prodotta in Argentina dove per anni è stata l’auto più venduta e che finalmente spera di spiccare il volo anche in Brasile dove Fiat domina grazie a modelli del calibro di Fiat Strada. Mobi e Pulse.