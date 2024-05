Nuova Opel Adam: sarà così la futura gemella della nuova Fiat Panda?

Nuova Opel Adam secondo alcuni potrebbe essere il nome di una futura entry level della casa automobilistica tedesca di Stellantis, che secondo quanto confermato dagli stessi dirigenti del marchio di Russelsheim adotterà la stessa piattaforma e la stessa gamma di motori della recente Citroen C3 e anche della nuova Fiat Panda che sarà ufficialmente svelata il prossimo 11 luglio giorno in cui Fiat festeggia 125 anni di attività.

Ecco come potrebbe apparire la futura gemella di Fiat Panda che forse si chiamerà nuova Opel Adam

La nuova Opel Adam o come si chiamerà questa futura auto è stata immaginata in un render dal sito francese Auto-moto che ha provato ad ipotizzare il suo design. Come possiamo vedere anche esteticamente parlando l’auto potrebbe avere molto in comune con la Citroen C3 e anche con la futura Fiat Panda. Questa auto potrebbe avere un prezzo di partenza di 23/24 mila euro per la versione completamente elettrica e avere in gamma anche versioni a combustione ancora più economiche.

Florian Huettl, CEO dell’azienda tedesca, ha annunciato che in futuro verrà lanciata una nuova vettura elettrica che si collocherà “sotto la Corsa Electric” e avrà un prezzo inferiore ai 25.000 euro, posizionandosi quindi in una fascia di prezzo simile a quella dell’entry level di Citroen. Al momento non è stato specificato esattamente l’anno di debutto della nuova Opel Adam ma si pensa che il 2025 possa essere l’anno giusto.

L’auto nella sua versione elettrica avrà 320 km di autonomia e gli stessi cavalli della Citroen C3. Entrambe le auto useranno una batteria LFP da 44 kWh. Maggiori dettagli su questa auto emergeranno di sicuro già nel corso dei prossimi mesi. Vedremo dunque cos’altro scopriremo a proposito di questa futura entry level per la gamma di Opel.