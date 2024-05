Opel conferma che dal 2025 lancerà solo auto elettriche

Opel non ha intenzione di cambiare i suoi piani come invece sembra stiano facendo molte altre case automobilistiche. Il brand tedesco di Stellantis ha confermato nei giorni scorsi attraverso il suo numero uno Florian Huettl che lancerà sul mercato solo auto elettriche al 100 per cento a partire dal 2025.

A differenza di altri produttori Opel rimarrà fedele alle sue promesse e lancerà sul mercato solo auto elettriche a partire dal 2025

Florian Huettel ha confermato che il marchio continua a credere “fermamente” nell’elettromobilità. “Continueremo ad avanzare con la prossima generazione di modelli Opel che saranno completamente elettrici. Diamo il buon esempio con il concept Experimental. Il CEO del marchio tedesco, sotto l’egida di Stellantis, ha fatto riferimento alla concept car che è stata svelata lo scorso anno all’IAA Mobility di Monaco e che avrebbe gettato le basi per una nuova generazione di Opel Manta in chiave elettrica. Anche se il lancio di quest’ultimo modello sembra escluso, la Experimental servirà come base per le imminenti auto elettriche Opel che si ispireranno alle sue linee e alla sua tecnologia.

Opel punta a lanciare nuove auto elettriche con 300 km di autonomia ad un prezzo che si aggirerà sui 30.000 euro in Germania , ma anche con un’autonomia fino a 400 km e un po’ più costose. La casa automobilistica tedesca riitiene che queste cifre siano sufficienti per coprire le esigenze quotidiane dei suoi conducenti e per poter offrire prezzi più interessanti.

Opel aveva promesso che tutti i suoi modelli avrebbero avuto almeno una variante 100% elettrica, e lo ha fatto con la recente presentazione della Frontera elettrica (un sostituto della Crossland, che sarà ancora più economica della Corsa elettrica) e della nuova Grandland elettrica . La casa tedesca completa così la sua prima fase di elettrificazione.

Opel ha venduto fino a 670.000 auto nel 2023, il 15 per cento in più. Le auto elettriche rappresentano il 15 per cento di questa torta, con un aumento del 22 per cento. Huettel spera di aumentare la quota di mercato nei prossimi anni, cosa per la quale sarà fondamentale anche l’arrivo di un’auto elettrica economica , che costerà circa 25.000 euro e che sarà parente stretta della nuova Fiat Panda oltre che della recente Citroen C3.