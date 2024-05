Fiat, pioggia di segnalazioni per lo scoppio delle gomme praticamente nuove

L’allarme sui social si diffonde rapidamente. Alcuni messaggi mettono in guardia tutti gli appassionati, gli automobilisti e i clienti Fiat. Improvvise e numerose le segnalazioni di “pneumatici che si lacerano e scoppiano” su un particolare modello del marchio italiano.

“È forse il profilo basso di questa coupé il problema?” Recita un post su Instagram che esprime la difficoltà che devono affrontare i proprietari di una Fiat Fastback. L’auto è distribuita solo nel mercato sudamericano e gli acquirenti che ne hanno una si stanno ritrovando in rete a confrontarsi con problematiche incredibilmente simili.

La proprietaria di una Fastback Audace del 2023 con pneumatici Pirelli Cinturato P4 205/50 R17 lamenta l’usura estrema delle gomme della sua Fiat. “Le gomme si tagliano passando sui tratti di strada sconnessa che percorro quotidianamente, senza possibilità di evitarlo. In concessionaria mi hanno suggerito di rivolgermi a un negozio Pirelli, ma alla fine le hanno cambiate per cortesia”, racconta la donna.

La corretta calibrazione non sembra risolvere il problema. A spiegarlo è un’altra proprietaria di una Fastback Audace, stavolta del 2024, ma con gli stessi pneumatici Pirelli (Fiat utilizza anche pneumatici Continental). I problemi sono più allarmanti del previsto: “Poco più di un’ora dopo aver ritirato l’auto dal concessionario, è comparso l’avviso di pressione dei pneumatici”. racconta quest’altra donna. “Dopo qualche chilometro, senza preavviso, è apparso di nuovo l’avviso e ho sentito uno scoppio. In concessionaria mi hanno detto che un’imperfezione sulla strada aveva causato lo scoppio del pneumatico, non coperto dalla garanzia”.

Il problema, però, sembra non limitarsi ai pneumatici Pirelli. Un proprietario di una Fastback Impetus 2023 e con pneumatici Continental Premium Contact 6 215/45 R18, afferma: “Dopo aver lacerato due pneumatici usando l’auto quotidianamente, uno dopo soli 160 chilometri, ho deciso di cambiare marca (Michelin) e il problema non si è più verificato”.

Anche se ufficialmente contattata, la Fiat ha deciso di non commentare caso su caso. Ha dichiarato di essere a conoscenza dei casi tramite il rapporto e le denunce giunte agli uffici di competenza. Tutte le casistiche sono state analizzate e “non sono correlate tra loro”. Dunque, per Fiat è un caso ed è colpa delle strade brasiliane, non dei pneumatici forniti di serie alle Fastback in Sudamerica.