Lamborghini svela i primi dettagli tecnici del successore della Huracán: sinfonia da 10.000 giri

Da Lamborghini ci si aspetta la presentazione del successore della sua supercar più venduta, la Huracán, e sono arrivati già i primi dettagli sul nuovo motore della vettura. Il nuovo modello, con il nome in codice “634”, potrebbe essere chiamato Temerario, lo dicono tutti gli indizi in campo. I prototipi, inoltre, sembrano differire nettamente dalla “vecchia” Huracán.

Lamborghini, intanto, ha confermato che la vettura avrà un motore ibrido plug-in con un V8 biturbo da 4,0 litri come componente principale. Questo motore produrrà 791 CV a un regime compreso tra 9.000 e 9.750 giri/min. La configurazione vedrà anche un albero motore a piano piatto e sarà in grado di raggiungere anche i 10.000 giri al minuto, con un suono che si preannuncia eccezionale.

I V8 di questo tipo forniscono maggiore coppia ai bassi regimi rispetto ai tradizionali motori a piano incrociato, ma possono essere più rumorosi e meno fluidi. Per questo motivo è facile che si trovino nei motori sportivi e in alcune auto ad alte prestazioni, si pensi a una Ferrari o alla Chevrolet Corvette Z06.

Lamborghini ha anche dichiarato che l’elettrificazione della vettura contribuirà a migliorare l’erogazione della coppia, rendendo le prestazioni più simili a quelle di un motore da corsa. Come la recente supercar ibrida plug-in Revuelto V12, il successore della Huracán avrà tre motori elettrici. Due saranno montati anteriormente per azionare le ruote anteriori, mentre il terzo sarà posizionato tra il V8 centrale e la trasmissione, e sarà un automatico a doppia frizione a 8 velocità come nel Revuelto.

Il marchio di Sant’Agata Bolognese non ha ancora svelato tutti i dettagli sul motore del successore della Huracán, ma ha confermato che il motore elettrico posteriore genererà 147 CV. È probabile che l’auto offra anche una piccola autonomia elettrica, adottando la batteria agli ioni di litio da 3,8 kWh del Revuelto. La presentazione è garantita entro la fine dell’anno, alcuni danno per certo il debutto ad agosto.

Con l’Urus passato all’ibrido plug-in, Lamborghini si avvia a diventare un marchio completamente elettrificato. La casa automobilistica sta anche lavorando al suo primo veicolo completamente elettrico, probabilmente derivato dal concept Lanzador svelato lo scorso anno.