Fiat Fastback debutta in un nuovo mercato

Fiat nelle scorse ore ha ufficialmente annunciato il lancio di Fiat Fastback, il suo primo SUV coupé, in Argentina. Si tratta del lancio più importante di Fiat degli ultimi anni poiché il modello riunisce il meglio di ogni segmento, come il bagagliaio più grande della categoria, l’ampio spazio interno, un’altezza rispetto al suolo tra le più alte tra i concorrenti con una posizione elevata di maneggevolezza e la sportività dei motori turbo.

Fiat Fastback: il SUV coupè della casa torinese debutta in Argentina

Fiat Fastback è stato sviluppato per essere la perfetta combinazione del meglio di ogni segmento del mercato automobilistico. Il lancio colloca Fiat in un nuovo mercato: il SUV Coupé, essendo il primo veicolo del marchio a occupare una categoria così selezionata. Sarà il top di gamma delle autovetture della Fiat.

“La Fastback è la nuova rappresentante del riposizionamento della Fiat nel mercato argentino. Un nuovo SUV che punta al futuro del marchio e che raggiunge un nuovo livello nella percezione del valore per i nostri clienti. Fastback riunisce il meglio del design, dell’abitabilità e delle prestazioni sul mercato, a un livello che troviamo solo nei segmenti superiori”, commenta Martín Zuppi, Direttore Generale di Stellantis Argentina.

Fiat Fastback è stato sviluppato sulla piattaforma MLA, una delle più moderne e versatili di Stellantis, completamente modulare e molto robusta. Pertanto, il modello è una delle auto più sicure prodotte in America Latina. A cominciare dalla carrozzeria, composta per l’87% da acciaio ad alta resistenza e ultraresistente, che dissipa meglio l’energia d’impatto in caso di collisione, garantendo grande integrità all’abitacolo.

Inoltre, il veicolo è dotato di quattro airbag, due frontali e due laterali, che possiedono una tecnologia talmente efficiente da svolgere una doppia funzione, proteggendo la testa e il torace. Altro punto di forza del modello è l’altezza minima da terra (192 mm), tra le migliori della categoria. È importante ricordare che, nonostante queste grandi dimensioni, il modello garantisce un basso rollio in curva grazie al sistema Dynamic Vectoring Torque (DVT).

Insieme agli angoli di attacco (20,4) e di partenza (21,2), le misurazioni fanno sì che Fiat Fastback affronti con serenità qualsiasi ostacolo cittadino e anche le sfide di una strada sterrata. Tuttavia, le sue dimensioni non sono limitate all’altezza. Ha quindi anche la lunghezza più lunga tra i suoi principali concorrenti (4,43 m).

Il modello è dotato di vari sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui: frenata di emergenza autonoma, mantenimento attivo della corsia e commutazione automatica degli abbaglianti. Allo stesso tempo, è dotata di freno a mano elettronico: basta premere un pulsante sulla consolle centrale per attivarlo. La funzione offre un’altra comodità: Auto Hold. Con esso, Fiat Fastback mantiene il freno inserito dopo aver tolto il piede dal pedale, sia in salita, al semaforo o in un ingorgo, offrendo molto più comfort alla vita quotidiana del cliente.

Dopo gli ottimi risultati raggiunti in Brasile dove viene prodotto in casa Stellantis c’è grande curiosità di sapere come Fiat Fastback sarà accolto in Argentina che ricordiamo è il secondo mercato auto per importanza nel continente sudamericano.