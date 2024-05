Maserati: anche Chiara Ferragni nel suo film?

Dopo la Ferrari anche Maserati avrà il suo film che sarà prodotto dalla Iervolino & Bacardi Entertainment e che vedrà attori del calibro di Adam Driver, Patrick Dempsey e Penelope Cruz. A quanto pare in questo film, dal titolo “Maserati a Racing Life“, ci potrebbe essere una parte anche per Chiara Ferragni. La famosa influencer italiana potrebbe così fare il suo debutto come attrice in un film per il quale è previsto un budget da oltre 100 milioni di dollari.

Anche Chiara Ferragni nel film su Maserati?

Il CEOdell’azienda produttrice del film, Andrea Iervolino non si sbilancia confermando né smentendo, ma difende la sua decisione, evidenziando il potenziale di Chiara Ferragni come attrice internazionale. Ha sottolineato che vede in lei tutte le qualità necessarie per raggiungere questo status. Essendo un produttore di film italiani con proiezione internazionale, crede che Chiara possa contribuire alla diffusione e alla realizzazione di opere di qualità.

Il film in questione ripercorre la storia dei fratelli Maserati. Le scene principali del film saranno girate a Modena tra la prossima estate e il prossimo autunno. Secondo indiscrezioni Chiara Ferragni potrebbe essere la moglie di uno dei due fratelli: Ettore o Ernesto.

Intervistato dal Corriere della Sera Iervolino si è limitato a dire che presto scopriremo se davvero anche Chiara Ferragni farà parte del cast del suo film su Maserati. Le probabilità che ciò accada sembrano comunque essere molto elevate. Ricordiamo che la casa automobilistica del Tridente vive un periodo difficile culminato con la cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento di Modena dove viene prodotta la super sportiva MC20 e anche per quello di Mirafiori dove vengono prodotte le altre auto della casa italiana.