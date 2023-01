Nuova Opel Astra eletta miglior compatta dell’anno

Carwow, la piattaforma leader per la ricerca e la commercializzazione di nuovi veicoli in Spagna, ha presentato, per la prima volta nel paese, i suoi premi per i migliori modelli dell’anno. Parliamo di trofei che godono di grande prestigio nel Regno Unito e dove vengono assegnati già da alcuni anni.

Detto ciò, la nuova Opel Astra ha avuto l’onore di aprire la rosa dei vincitori di questo concorso con il Best Compact of the Year Award, assegnato da una giuria di specialisti del settore automobilistico.

Nuova Opel Astra Electric

Nuova Opel Astra: Carwow ha premiato l’ultima generazione della compatta

Secondo la giuria di esperti, la nuova Astra è la migliore compatta dell’anno grazie alle linee pure della sua carrozzeria, all’eccellente design ergonomico degli interni, all’alto livello tecnologico e per la sua gamma di motori dalla comprovata efficienza.

L’ultima generazione dell’Opel Astra ha tutto per stupire. Il suo design esterno esprime dinamismo e spirito sportivo mentre il suo abitacolo si distingue per la sua grande abitabilità. È supportato dai più recenti sistemi di assistenza alla guida, che vanno dal display head-up fino al sistema di assistenza semi-autonomo Intelli-Drive 2.0 e alla telecamera Intelli-Vision a 360°.

Sotto il cofano, la nuova vettura del marchio di Stellantis ospita anche gruppi propulsori ibridi plug-in, con due alternative che coronano la gamma rispettivamente con potenze massime di 180 CV e 225 CV. Sono disponibili anche motori a benzina e diesel altamente efficienti con potenze che oscillano tra 110 CV e 130 CV.

La settima generazione della berlina compatta del Blitz è stata lanciata nel 2020 e presenta un design moderno ed elegante, con linee aerodinamiche e un frontale caratterizzato da una griglia a V e fari a LED.

Gli interni sono spaziosi e confortevoli, con materiali di alta qualità e una vasta gamma di tecnologie di intrattenimento e di assistenza alla guida. In generale, la nuova Opel Astra è un’auto elegante, confortevole e ben equipaggiata, con una buona scelta di motori e una tecnologia all’avanguardia.

Una delle caratteristiche più interessanti è l’efficienza offerta in termini di consumi e emissioni. Grazie all’utilizzo di materiali leggeri e all’adozione di soluzioni aerodinamiche avanzate, l’Astra è in grado di offrire un’ottima performance in termini di consumi di carburante ed emissioni di CO2.

È anche nota per la sua eccezionale sicurezza, essendo stata valutata con cinque stelle dall’Euro NCAP. Tra le caratteristiche di sicurezza più importanti ci sono il sistema di frenata automatica d’emergenza, il sistema di mantenimento di corsia, l’allarme anti-abbagliamento e il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco.

Per quanto riguarda la guida assistita, la vettura è dotata di una serie di funzionalità come il cruise control adattivo, l’assistenza alla partenza in salita e l’assistenza alla frenata d’emergenza.