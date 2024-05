Urso: “Stellantis aumenti la produzione in Italia con nuove auto”

Adolfo Urso intervistato da Il Messaggero è tornato a parlare della situazione del settore auto in Italia. Il Ministro delle imprese e del made in Italy è tornato a chiedere a Stellantis di aumentare la produzione nei suoi stabilimenti lanciando nuove auto sia elettriche che ibride. Urso ha ricordato come nei mesi scorsi lo stesso CEO del gruppo automobilistico Carlos Tavares si sia detto d’accordo sulla necessità di riportare la produzione di auto in Italia sopra al milione di unità l’anno considerato che le vendite di vetture nel nostro paese sono pari a quasi 1 milione e mezzo di unità l’anno mentre attualmente la produzione di veicoli si attesta intorno al mezzo milione.

Adolfo Urso chiede a Stellantis di aumentare la produzione in Italia e giustifica il sequestro di 134 Fiat Topolino a Livorno

Adolfo Urso ha anche commentato la questione relativa al sequestro di 134 Fiat Topolino nel porto di Livorno lo scorso 15 maggio per la presenza della bandiera italiana sulla carrozzeria delle auto, cosa che secondo la Guardia di Finanza finiva per violare la legge dato che queste auto vengono prodotte a Kenitra in Marocco. Secondo il Ministro delle imprese e del made in Italy si è trattato di un giusto provvedimento in quanto la legge in Italia è uguale per tutti e quindi anche Stellantis deve rispettare quanto previsto dal nostro ordinamento per la tutela di consumatori e aziende.

Infine Adolfo Urso ha confermato la necessità di introdurre in Italia un secondo produttore di auto da affiancare a Stellantis per aumentare la produzione di veicoli nel nostro paese raggiungendo finalmente l’obiettivo di un milione di auto prodotte all’anno. Il Ministro ha anche aggiunto che l’avvio degli incentivi per l’acquisto di nuove auto in Italia è ormai questione di giorni e dunque presto i consumatori potranno ottenere importanti sconti sull’acquisto di nuove auto elettriche e ibride.