Android Auto si aggiorna: ecco tutte le novità

Nel corso degli ultimi anni Android Auto è riuscita a conquistarsi non solo la presenza su molte automobili, aumentando così la sua diffusione, ma anche a ottenere un’autorevolezza tale da essere considerato uno dei migliori strumenti per viaggiare.

Per chi non lo conoscesse Android Auto è il sistema che permette di avere sul display del sistema d’infotainment della propria auto i contenuti presenti sul proprio smartphone. In questo modo non solo si ha accesso al navigatore, ma anche a tutte le funzioni e le app (chiamate, messaggi, streaming audio) installate sul proprio telefono. Così da avere un’esperienza di viaggio più sicura e coinvolgente. Android Auto è costantemente in aggiornamento; qualche mese fa sono state introdotte nuove funzionalità per le auto elettrice e altre sono in fase di rilascio e altre ancora arriveranno nei prossimi mesi. Scopriamo quali sono.

Come sta cambiando Android Auto

La semplificazione e la maggiore accessibilità alle varie funzioni riducendo le distrazioni e aumentando la sicurezza alla guida sono gli orientamenti alla base di Android Auto. Gli ultimi aggiornamenti hanno previsto un miglioramento dell’interfaccia di Google Maps, rendendolo ancora più intuitivo e con una grafica che ne facilita l’utilizzo e la lettura. Parallelamente è stata migliorata l’integrazione con i comandi vocali permettendo ora senza togliere le mani dal volante o distogliere lo sguardo dalla guida di fare chiamare, leggere messaggi e, ancora, avviare le varie applicazioni.

Questo il presente di Android Auto. E il futuro? A breve arriveranno Max e Peacock, due nuove applicazioni di streaming che inizialmente saranno disponibili solamente sulle auto a marchio Renault, Polestar e Volvo. Tramite Max e Peacock i passeggeri a bordo delle auto potranno godere di contenuti multimediali direttamente dal sistema d’infotainment del veicolo.

C’è da segnalare come Android Auto permetta anche l’integrazione con Uber potendo, stando comodamente in auto, gestire le prenotazioni e le consegne direttamente dal display della propria automobile. Un’altra interessante novità è quella di GoogleCast. Grazie a essa, infatti, si possono trasmettere i contenuti in streaming dallo smartphone (e dal tablet) direttamente sullo schermo dell’automobile.

Le novità per Android Auto riguardano anche gli sviluppatori che nei prossimi mesi potranno accedere a tre diversi livelli per realizzare app molto più velocemente. Il livello 1, Car differentiated, permette di sviluppare app che possano funzionare su qualsiasi automobile e hardware fornendo una qualità migliore sia in termini di velocità, fruibilità e grafica sia sul display dell’infotainment che su quello del guidatore.

Il livello 2, Car optimized, riguarda applicazioni per specifiche automobili che permettano di integrarsi con le funzioni native del veicolo. Infine il livello 3, Car ready, permette di sviluppare app con grandi schermi e che possano essere utilizzate solamente quando la vettura è ferma e parcheggiata.