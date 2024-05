Opel con modelli leggendari al via dell’11a Paul Pietsch Classic

Paul Pietsch era un appassionato pilota ed editore e il suo amore per gli sport motoristici era leggendario. Ogni anno in suo onore si svolge la Paul Pietsch Classic. Quest’anno il rally di auto d’epoca è già alla sua undicesima tappa. Numerosi appassionati di automobili storiche parteciperanno nuovamente il 24 e 25 maggio al grande tour della Foresta Nera. Opel è presente per l’anniversario dei “125 anni di costruzione automobilistica Opel” con classici dagli anni ’60 agli anni ’90.

Opel protagonista dell’11a Paul Pietsch Classic

La Admiral V8, la Kadett GT/E, la Monza e la “campionessa del mondo di aerodinamica” Calibra faranno battere più forte il cuore degli spettatori lungo il percorso. Astra Sports Tourer ibrida plug-in non ha nulla da invidiare. L’attuale generazione del bestseller della classe compatta di Rüsselsheim sarà un veicolo avanzato che mostrerà come la mobilità elettrificata e priva di emissioni locali possa ispirare oggi, fedele al motto dell’anniversario del marchio: “Forever forward since 1899”.

“Il credo di Paul Pietsch ‘Tutto nasce dall’amore per gli sport motoristici’ si applica anche a Opel in una forma leggermente modificata: ‘Per amore dell’automobile’, la prima vettura fu costruita a Rüsselsheim nel 1899 – e da allora mostriamo come funziona per milioni di persone stimolante e allo stesso tempo adatto alla mobilità quotidiana. Siamo orgogliosi di poterlo sottolineare al Paul Pietsch Classic di quest’anno con i leggendari modelli Opel e con la nostra Astra Sports Tourer ibrida plug-in elettrificata”, afferma Leif Rohwedder, manager di Opel Classic, in attesa del tour della Foresta Nera.

Una Admiral V8 del 1965 sarà al via della Paul Pietsch Classic di quest’anno. Il V8, con una velocità fino a 198 km/h, era all’epoca il motore di punta della serie con una potenza di 140 kW (190 CV). Presente anche una Kadett GT/E , introdotta nel 1977 con 85 kW (115 CV), è stata progettata coerentemente per applicazioni sportive . Il veicolo da competizione della cosiddetta serie 1000 accelera fino a 190 km/h.

All’evento sarà presente anche una Opel Monza 3.0 E. Questa auto dispone di un motore sei cilindri da tre litri con iniezione Bosch “L-Jetronic” e 132 kW (180 CV). La grande coupé accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi: prestazioni che nella Monza sono evidenti grazie alla sua eleganza dinamica.

Opel Kadett GT/E

Lo stesso vale per la Opel Calibra, la coupé sportiva di maggior successo degli anni Novanta. Lodata dalla stampa specializzata per il suo design progressista, la snella Calibra stabilì gli standard con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26 e divenne per decenni il “campione del mondo di aerodinamica” nei veicoli di grandi dimensioni.

All’evento prenderà parte anche una Opel recente. Ci riferiamo alla Astra Sports Tourer ibrida plug-in che è aerodinamica come la Calibra e grazie alla sua combinazione vanta eccellenti opzioni di ricarica. Gli organizzatori del Paul Pietsch Classic la useranno per viaggiare in modo rapido e responsabile durante la kermesse.