Alfa Romeo Junior: aperti gli ordini per il SUV in un altro paese

Alfa Romeo è lieta di annunciare l’apertura del periodo di ordinazione e i prezzi della nuova Alfa Romeo Junior Elettrica, la versione puramente elettrica e ad emissioni zero del modello che segna il ritorno del marchio nel segmento più rilevante del mercato europeo e che è disponibile da adesso anche in Portogallo a partire da € 38.500 oppure € 420/mese + IVA per 48 mesi/40.000 km in Noleggio B2B Leasys.

Alfa Romeo Junior in versione elettrica sbarca anche in Portogallo: i prezzi partono da € 38.500

Il primo modello 100% elettrico di Alfa Romeo è disponibile con due diverse motorizzazioni, da 156 o 240 cavalli, entrambe a trazione anteriore e associate a una capacità della batteria di 54 kWh per garantire un’autonomia massima di 410 chilometri nel ciclo combinato WLTP estensibile di 590 chilometri. in un ambiente urbano. La potenza massima di ricarica in corrente continua è di 100 kW, che consente di aumentare il livello di carica della batteria elettrica di Alfa Romeo Junior dal 10 all’80% in soli 30 minuti.

Il lavoro sviluppato dal Centro Stile Alfa Romeo ridefinisce anche i canoni del design della categoria, con linee che promuovono immediatamente un legame emotivo con Alfa Romeo Junior. Al volante, il piacere che da sempre definisce l’esperienza di guida di una vettura Alfa Romeo è garantito anche dalle migliori prestazioni dinamiche della sua categoria.

In Portogallo Alfa Romeo Junior in versione Elettrica con motore da 156 cv parte da 38.500 euro, la versione Elettrica in allestimento Speciale con motore da 156 CV parte da 40.500 euro. Infine la versione Elettrica nell’allestimento Veloce da 240 CV ha un prezzo di 47.500 euro al netto di incentivi. Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza dei clienti portoghesi per il nuovo modello entry level della casa automobilistica del Biscione che come sappiamo viene prodotto in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy.