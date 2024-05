Nuova Lancia Ypsilon: il 27 maggio annunciato evento in live streaming

Nuova Lancia Ypsilon sarà protagonista di una conferenza stampa che potrà essere seguita in Live Streaming il prossimo 27 maggio alle 3 del pomeriggio dal titolo “Nuova Ypsilon. 1 auto, 4 storie. Lo ha comunicato lo stesso CEO di Lancia Luca Napolitano da pochi minuti. Il numero uno della casa automobilistica piemontese ha invitato tutti a seguire la conferenza stampa per conoscere tutte le novità relative alla prima auto della nuova era di Lancia che con il gruppo Stellantis rinasce grazie al lancio di tre nuove auto come brand premium in Europa.

Nuova Lancia Ypsilon è stata svelata a Milano lo scorso 14 febbraio. Gli ordini per l’intera gamma si sono aperti in Italia nei giorni scorsi. Questa auto segna anche il ritorno di Lancia in Europa dopo molti anni. Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda e Belgio sono i paesi prescelti per questo ritorno nel vecchio continente per il brand di Stellantis che poi nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con altri due modelli: la nuova Lancia Gamma che sarà la futura ammiraglia del brand e sarà una fastback lunga 4,7 metri e poi nel 2028 ci sarà il ritorno della nuova Lancia Delta che invece sarà fedele a se stessa.

Cresce l’attesa di sapere come la nuova Lancia Ypsilon sarà accolta sul mercato. Ricordiamo che l’auto è disponibile sia in versione elettrica che con motore a combustione. Questo modello viene prodotto da Stellantis in Spagna presso lo stabilimento di Figueruelas su piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA.