Audi RS6 e-tron, presto il suo debutto: ecco come potrebbe essere

La nuova Audi RS6 Sportback e-tron è pronta a fare il suo debutto. La “bestia” elettrica è stata vista durante dei test nel circuito del Nurburgring, segno che è quasi il momento di togliere il velo dalla nuova auto del brand dei quattro anelli. In attesa di scoprire tutte le sue caratteristiche, Carscoops ha realizzato un render che dovrebbe essere fedele a quello che sarà il suo design finale.

Audi RS6 e-tron: ecco come sarà la nuova “bestia” del marchio dei 4 anelli

La nuova RS elettrica avrà un design decisamente aggressivo, con prese d’aria orizzontali, fari a LED sottili, cerchi in lega di dimensioni generose con pinze dei freni color rosso fuoco, minigonne laterali pronunciate e uno splitter aerodinamico anteriore. Per il posteriore verrà utilizzato un diffusore di grandi dimensioni e gruppi ottici, che si estenderanno per tutta la lunghezza, con tecnologia OLED.

Gli interni presenteranno uno stile già visto con il concept del 2021, dunque molto minimalista con due schermi, da 11,9 pollici per la strumentazione e da 14,5 pollici per il sistema infotainment, e rifiniture in alluminio. Per quanto riguarda il powertrain, la nuova Audi RS6 e-tron avrà un sistema da 800 volt con una batteria con capacità da 100 kWh, che dovrebbe garantire un’autonomia massima di 700 km con una singola carica.

L’Audi RS6 e-tron, che avrà trazione integrale, dovrebbe raggiungere una potenza di 805 cavalli, secondo le ultime indiscrezioni. L’auto dovrebbe essere presentata ufficialmente entro la fine del 2024 e arrivare sulle strade nella prima metà del prossimo anno. Parlando sempre della serie e-tron, negli ultimi mesi abbiamo scoperto anche la nuova Audi Q6, già disponibile per l’ordine, con le prime consegne previste per l’estate del 2024. Non ci resta che attendere ulteriori novità sulla nuova RS6 e-tron.