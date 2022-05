Nuove Fiat Panda, Uno, Topolino, Tipo SUV e 500XL: ecco cosa accadrà

Nei prossimi anni la gamma di Fiat accoglierà molte novità. Lo ha confermato il numero uno del marchio italiano, il CEO Olivier Francois che ha confermato che il gruppo Stellantis intende puntare forte sulla principale casa automobilistica italiana, che in Europa e in America Latina continua ad andare fortissimo. Sono tante le novità attese per il futuro del brand basti pensare che in futuro arriveranno nuove Fiat Panda, Uno, Topolino, Tipo SUV e 500XL.

Nei prossimi anni attese sul mercato le nuove Fiat Panda, Uno, Topolino, Tipo SUV e 500XL

Francois ha però anche detto che la gamma di Fiat continuerà ad essere composta da non troppi modelli. Si parla di cinque, massimo sei auto. La più piccola del lotto non sarà la 500 ma la nuova Fiat Topolino. L’auto sarà una sorta di versione del brand di Torino della Citroen Ami. Il quadriciclo elettrico leggero sta avendo un notevole successo e Stellantis è desiderosa di replicare questo successo anche con altri modelli. Non a caso già da qualche tempo è stata lanciata la Opel Rocks-e e nel 2023 toccherà alla nuova Topolino, che dunque tornerà sul mercato in questa inedita veste di quadriciclo.

Nel segmento A del mercato auto invece la protagonista continuerà ad essere la 500 che in futuro diventerà un’auto solo elettrica con le versioni ibride e a combustione che nei prossimi anni cesseranno di essere prodotte. Di questo modello è stata già confermata una nuova generazione che come anticipato da Carlos Tavares a Torino in un incontro con le istituzioni locali sarà prodotta sempre a Mirafiori a partire dal 2027.

Per quanto riguarda la nuova Fiat Panda, l’auto dovrebbe arrivare nel 2024 ed essere prodotta in Serbia nello stabilimento dove attualmente viene prodotta la 500L, che però entro pochi mesi uscirà definitivamente di produzione e non verrà sostituita.

La nuova Panda è considerata un’auto fondamentale in quanto rappresenterà il modello con cui la casa italiana punterà a diventare una sorta di Tesla del popolo con una serie di auto elettriche a basso costo. L’auto sarà solo elettrica, sorgerà sulla piattaforma STLA Small e in quanto a design avrà molte cose in comune con la concept car Centoventi con linee squadrate e futuristiche.

Sempre nel segmento B è atteso anche un secondo modello. Si tratterà di un B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP entro la fine del prossimo anno. Anche questo modello farà parte della nuova Famiglia Panda che comprenderà anche un altro modello di segmento C. Al momento sul nome di questa auto ancora non ci sono certezze ma si vocifera che l’auto possa essere chiamata Fiat Uno o Uno Cross.

Questo modello che sarà prodotto insieme ad un SUV di Jeep e alla futura Alfa Romeo Brennero è considerato un veicolo fondamentale in quanto si andrà a collocare in un segmento di mercato molto in voga in cui Fiat non è presente e che potrebbe dunque garantire alla principale casa automobilistica italiana un aumento importante delle vendite rispetto alla situazione attuale. Anche questo modello dovrebbe avere uno stile in sintonia con quello della nuova Panda e della concept Centoventi.

Le novità però non finiranno qui. Infatti è attesa anche una erede di Fiat 500X. Al momento non è ancora chiaro se questo modello avrà sempre lo stesso nome. Lo scorso anno Francois aveva parlato di un nuovo modello che avrebbe preso il posto di 500L e 500X e che avrebbe avuto dimensioni maggiori rispetto a quest’ultima tanto da essere definita come 500XL.

Questo aumento delle dimensioni dovrebbe evitare che questa auto possa fare concorrenza al futuro B-SUV. Si parla quindi di una dimensione intorno ai 430 435 cm. Inoltre l’auto facendo parte della famiglia 500 sarà più stilosa e meno spartana rispetto alle auto della famiglia Panda di cui farà parte anche il futuro B-SUV che forse si chiamerà Uno Cross.

Infine l’ultimo modello a fare parte della gamma della principale casa automobilistica italiana dovrebbe essere l’erede di Tipo. Si vocifera che questa auto che potrebbe avere una lunghezza di 450 cm e le sembianze di un SUV o di un crossover avrà caratteristiche che le consentiranno di fare bene anche in mercati importanti come quello americano.

Il nome per il momento rimane però ancora incerto. Questa sarà l’ultimo modello ad arrivare tra quelli di cui vi abbiamo parlato fino ad ora. Si spera che nei prossimi mesi il CEO Francois possa specificare meglio tutte quelle che saranno le novità di Fiat che per il momento non sono state ancora del tutto rivelate.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500 Elettrica: il brand torinese premia i possessori dell’EV