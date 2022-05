Nuova Fiat Panda: a breve notizie importanti

Nuova Fiat Panda è sicuramente un modello di cui si sta discutendo tanto in questo momento e che suscita grande curiosità. Questo soprattutto per quello che concerne le novità che porterà con la sua futura generazione rispetto all’attuale modello, che comunque continua a godere di ampia popolarità. Questo è dimostrato dai dati di vendita che continuano a vederla leader del mercato in Italia ormai da molti anni consecutivi.

Presto avremo notizie importanti a proposito della nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda arriverà nei prossimi anni e continuerà ad essere un modello centrale nella futura gamma della principale casa automobilistica italiana, come confermato dallo stesso numero uno del brand, l’amministratore delegato Olivier Francois. A proposito di questo modello secondo indiscrezioni non passerà tanto prima che arrivino notizie importanti. Si dice infatti che nei prossimi mesi il futuro di questo modello sarà delineato in maniera più precisa dal numero uno di Fiat Francois.

Al momento infatti sappiamo che l’auto tornerà sul mercato con una nuova generazione che sarà però molto diversa dal modello attuale e che arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Il suo arrivo dovrebbe avvenire nel corso del 2024 e il luogo di produzione prescelto sicuramente non sarà in Italia. Si parla in proposito dello stabilimento Fiat di Kragujevac in Serbia, dove nei giorni scorsi Stellantis ha confermato che produrrà 2 auto elettriche ma senza specificare di quali modelli e marchi si tratterà.

Entro fine anno dunque dovremmo finalmente sapere quando arriverà esattamente la nuova Fiat Panda, quale sarà lo stabilimento scelto per la sua produzione e probabilmente vedremo anche i primi teaser su quello che sarà l’aspetto di questa attesa auto. Ricordiamo che da questo punto di vista Francois ha comunque già dato qualche indizio dicendo che lo stile sarà simile a quello della concept Centoventi con forme squadrate e design futuristico.

Con questa auto inoltre Fiat vuole diventare la Tesla del popolo. Come vi raccontavamo in un altro nostro articoli infatti l’arma segreta della nuova Fiat Panda sarà un rapporto qualità prezzo davvero elevato che darà a questa auto elettrica un prezzo alla portata davvero di tutte le tasche.

Come questo avverrà non è ancora dato saperlo ma i dirigenti di Fiat sembrano in proposito assai convinti di poter stupire con questa auto. Vedremo dunque quali notizie arriveranno nei prossimi mesi e se quanto detto fino ad ora a proposito di questo modello sarà confermato ufficialmente.

