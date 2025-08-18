Nuova Fiat 500 ibrida: avvistata in strada la versione preserie

Nuova Fiat 500 ibrida si avvicina alla produzione in serie presso lo stabilimento di Mirafiori che come vi abbiamo già annunciato in precedenza partirà a novembre e si spera possa raggiungere già entro la fine dell’anno le 5 mila unità prodotte. Nel frattempo il modello di preserie è stato avvistato in strada a Torino nei pressi dello stabilimento di Mirafiori da Gabetz Spy Unit come si evince dalle immagini pubblicate sui social da Walter Vayr.

Nuove foto spia da Torino per la nuova Fiat 500 Ibrida che da novembre sarà prodotta a Mirafiori

La nuova Fiat 500 Ibrida, attesa con un prezzo d’ingresso intorno ai 17.000 euro, è stata nuovamente immortalata in alcune foto spia scattate a Torino. Le immagini confermano quanto visto alla presentazione: il design esterno resta quasi identico alla 500e, ma le vere novità si trovano sotto il cofano. Il modello, infatti, adotta il motore FireFly 1.0 tre cilindri mild-hybrid da 70 CV, pensato per migliorare efficienza e sostenibilità. Questa versione rappresenta un tassello cruciale per il rilancio dello stabilimento di Mirafiori, che con la 500 Hybrid punta a superare le 100 mila unità prodotte ogni anno.

La nuova Fiat 500 Hybrid sarà equipaggiata con un cambio manuale a 6 marce prodotto in Italia, probabilmente legato al rilancio dello stabilimento Stellantis di Termoli. Non sono ancora stati diffusi dati ufficiali sui consumi, ma considerando le dimensioni vicine a quelle della Panda, si ipotizza un’autonomia di circa 20 km con un litro di benzina. La gamma comprenderà tre varianti di carrozzeria – Berlina, 3+1 e Cabrio – con debutto previsto a novembre insieme alla serie speciale “Torino”, in omaggio alla città d’origine del modello. Tra le dotazioni figurano display digitale da 7″, sistema Uconnect 5 da 10,25″, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un pacchetto completo di ADAS.