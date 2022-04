Nuova Fiat Topolino: il suo design sarà questo? [Render]

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la notizia del possibile arrivo di una nuova Fiat Topolino nella gamma della principale casa automobilistica italiana. infatti secondo un rapporto di Automotive News Europe, il nome Fiat Topolino sarà ripreso, ma l’auto destinata a portare questo nome sarà ben lontana dal design iconico del modello degli anni ’30. Invece, Fiat prevede di trasformarla in una versione del quadriciclo elettrico Citroen Ami che quindi diventerebbe la Topolino del 21° secolo.

Nuova Fiat Topolino: c’è chi immagina così la nuova generazione del celebre modello

Il rapporto afferma che alcuni concessionari di Fiat in Italia avrebbero già visto l’Ami indossare il badge Fiat prima del lancio sul mercato nel 2023. Questo sarà il terzo modello a derivare dall’Ami poiché anche un’altra casa del gruppo Stellantis, la tedesca Opel, vende una versione chiamata Opel Rocks-e.

Per quanto riguarda il design, la nuova Fiat Topolino dovrebbe apparire identica all’Ami tranne che per gli stemmi Fiat e piccole modifiche alle parti della carrozzeria, come si vede nel rendering che vi proponiamo in questo articolo e che è stato realizzato nelle scorse ore. Automotive News cita un rivenditore che afferma che il Topolino sembra un veicolo “più raffinato” dell’Ami.

Inoltre, la Fiat offrirebbe anche una variante con tetto in tela, che sarebbe un degno tributo al nome poiché la Topolino originale aveva l’opzione di una decappottabile anche con tetto in tela.

Di questa auto si dice anche che sarà prodotta a Kenitra in Marocco nella stessa fabbrica di Stellantis in cui viene prodotta la Citroen AMI e che un tempo apparteneva all’ex gruppo PSA. Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriveranno nuove informazioni sulla nuova Fiat Topolino e se davvero questa auto si chiamerà così e sarà lanciata sul mercato.

