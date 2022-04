Alfa Romeo e Fiat: ecco come saranno in futuro dopo le ultime novità

Alfa Romeo e Fiat avranno un ruolo da autentiche protagoniste all’interno del gruppo Stellantis nei prossimi anni. A proposito della casa automobilistica del Biscione, proprio ieri il numero uno di Stellantis Carlos Tavares ha confermato che lo storico marchio milanese sarà la Stella polare del suo gruppo. Tra poche settimane il SUV Tonale debutterà sul mercato. Poi a fine 2023 toccherà al nuovo B-SUV che nel 2024 debutterà anche in versione elettrica al 100 per cento.

Alfa Romeo e Fiat: ruolo di primo piano nel futuro del gruppo Stellantis

Quella sarà la prima auto a zero emissioni di Alfa Romeo ad arrivare sul mercato. Tavares ha promesso altre due auto elettriche al 100 per cento nel 2025 e nel 2026. Si dovrebbe trattare delle future generazioni di Giulia e Stelvio.

Nel 2027 dovrebbe toccare ad un E-SUV che è stato ufficialmente confermato da Imparato nelle scorse settimane e che servirà ad aumentare le vendite in Cina e Stati Uniti. Nel 2028 dovrebbe toccare anche ad una berlina di segmento E ad alte prestazioni e dal carattere sportivo che sarà rivale di BMW Serie 7.

Nel corso dei prossimi anni la gamma di Alfa Romeo dovrebbe inoltre venire impreziosita da alcune auto sportive in edizione limitata che forse saranno prodotte anche con motori a combustione. Ci riferiamo in particolare alle nuove Alfa Romeo 33 Stradale e Duetto.

Più incertezza rimane sul debutto di una nuova Alfa Romeo MiTo che nel Regno Unito danno per sicura ma che fino a questo momento non è mai stata nominata da Imparato. Sembra invece escluso il ritorno di Giulietta il cui posto ormai è stato preso da Tonale che a differenza della berlina compatta sarà venduto in tutto il mondo.

Per quanto riguarda invece Fiat nei giorni scorsi abbiamo saputo che produrrà un’auto elettrica al 100 per cento su una nuova piattaforma in Serbia nel suo stabilimento di Kragujevac al posto della monovolume 500L. Si dovrebbe trattare di una supermini di segmento B che probabilmente sarà l’erede di Fiat Punto.

Questo modello dovrebbe prendere il posto dell’attuale Fiat Panda nella gamma della principale casa automobilistica italiana. L’attuale generazione comunque per qualche tempo coesisterà con la nuova e sarà prodotta a Pomigliano fino al 2026.

Nel segmento C è previsto l’inserimento di qualche nuovo modello. Sembra sicuro l’arrivo di un SUV intorno ai 450 cm di lunghezza che sarà la nuova top di gamma della casa italiana e che forse prenderà il posto di Tipo.

Nel segmento A confermata la 500 che nel 2027 riceverà una nuova generazione e anche la 500X dovrebbe essere ancora presente nella gamma di Fiat anche se in una veste totalmente nuova e forse con una dimensione leggermente maggiore rispetto ad ora. Infine si parla dell’arrivo nel 2023 di una nuova Fiat Topolino nelle vesti di quadriciclo leggero elettrico sullo stile di Citroen AMI. Entrambe le auto saranno prodotte a Kenitra in Marocco.

