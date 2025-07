Fiat 600 La Prima e 500e Giorgio Armani Collector’s Edition saranno esposte al Marzamemi Summer Festival a Londra

FIAT UK si unisce a una serie di altri marchi italiani all’Old Deer Park di Richmond per il Festival di due giorni di Marzamemi. Giunto alla sua seconda edizione, il festival prende il nome dalla cittadina costiera dell’Italia meridionale e si svolgerà sabato 5 e domenica 6 luglio.

Fiat 600 La Prima e la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition esposte al Marzamemi Summer Festival a Londra, il 5 e 6 luglio 2025

Saranno presentati decine di marchi italiani durante un fine settimana di cibo, bevande, musica e stile, celebrando la ricca cultura italiana. FIAT esporrà due vetture all’evento: la 600 Hybrid La Prima e la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition. Entrambe le vetture saranno esposte per tutta la durata del festival, che durerà due giorni.

Stellantis &You Fiat West London, una delle ultime aggiunte alla rete di vendita FIAT, è sponsor del festival e i rappresentanti del team Stellantis &You saranno presenti per illustrare i due modelli ai visitatori del festival.

Giuseppe Cava, amministratore delegato di FIAT UK, ha dichiarato: “È un piacere esporre due dei nostri modelli più recenti al Marzamemi Festival di Londra, una location ideale per mostrare il meglio dello stile e della tecnologia italiana. È inoltre un piacere supportare il nostro partner commerciale, Stellantis & You Fiat West London.

“Uno dei nostri obiettivi in ​​FIAT è portare la Dolce Vita nel Regno Unito, quindi un festival estivo è il luogo perfetto per esporre alcune delle nuove ed entusiasmanti auto che abbiamo da offrire.” La Fiat 600 è disponibile nelle versioni full electric, Hybrid 100 CV o Hybrid 136 CV, tutte con cambio automatico, mentre la versione La Prima, disponibile in una splendida gamma di colori, offre stile, tecnologia e comfort.

Progettata come SUV compatto, la Fiat 600 offre la soluzione ideale sia per gli amanti della città che per gli amanti della vita all’aria aperta, incarnando i valori FIAT di stile italiano e sostenibilità. È elegante e alla moda, ha dimensioni generose per ospitare comodamente cinque passeggeri e offre il miglior vano di carico anteriore della categoria.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition rappresenta il design, lo stile e l’artigianalità italiani, un’armoniosa combinazione di eleganza e impegno etico. Questa speciale creazione si distingue per il logo “GA” su cerchi e sedili, mentre la firma dello stilista italiano compare sulla plancia, sul rivestimento interno delle portiere e sul lunotto posteriore. Disponibile in due colori unici ed esclusivi, Verde Scuro e Greige Ceramica, il design esterno punta su sobrietà e uniformità, per ottenere un effetto monocromatico: puro, essenziale e in linea con lo stile Armani.

La 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è alimentata da un motore elettrico da 87 kW e 118 CV, che offre un’autonomia fino a 320 km (ciclo combinato WLTP). Inoltre, l’auto è dotata dei più recenti sistemi ADAS e di un sistema di guida assistita di Livello 2, che garantiscono funzionalità avanzate e sicurezza.