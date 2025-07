FIAT Professional presenta il nuovo Ducato Cargo Box completamente elettrico

FIAT Professional annuncia l’avvio della produzione del nuovo Ducato Cargo Box BEV presso lo stabilimento di Atessa, una pietra miliare strategica e un forte segnale dell’impegno del marchio per la mobilità a zero emissioni. Essendo il veicolo commerciale leggero BEV più performante, il nuovo Ducato Cargo Box BEV è basato sulla versione Cabinato Elettrico a Batteria e combina prestazioni ai vertici della categoria con un’eccezionale capacità di carico di 18,3 m³, completata da un interno spazioso con dimensioni di 4.230 mm di lunghezza, 2.032 mm di larghezza e 2.150 mm di altezza.

Il nuovo Ducato Cargo Box BEV di FIAT Professional offre un’eccezionale capacità di carico di 18,3 m³

Con 410 Nm di coppia e 200 kW (270 CV) di potenza erogati da una batteria da 110 kWh, offre un’autonomia fino a 323 km (WLTP). Per i professionisti che necessitano di ancora più volume, la variante L4 espande lo spazio utilizzabile a 20,5 m³, portando la lunghezza a 4.400 mm e l’altezza a 2.300 mm.

Dotazioni aggiuntive come il portellone posteriore o il montacarichi, le porte di accesso laterali e il vano di carico interno aggiuntivo sopra la cabina aumentano ulteriormente la versatilità del veicolo. Con queste opzioni, il volume di carico totale raggiunge i 21 m³ per la versione L3 e i 22 m³ per la L4.

Il marchio introduce inoltre un importante aggiornamento su tutta la gamma Ducato, con la disponibilità di serie di un nuovo caricabatterie di bordo AC da 22 kW, in sostituzione della precedente versione da 11 kW. Questo miglioramento consente tempi di ricarica significativamente ridotti in corrente alternata, consentendo una ricarica notturna efficiente e una maggiore flessibilità operativa giornaliera per i clienti. In particolare, la ricarica AC da 22 kW consente una ricarica completa in sole 6 ore, la metà del tempo rispetto alla precedente soluzione da 11 kW.

Lo stabilimento di Atessa è uno dei poli più avanzati di Stellantis CustomFit, il programma di conversione e personalizzazione che attualmente applica il 50% della produzione di veicoli commerciali Stellantis Pro One. Un’area di particolare interesse per Stellantis CustomFit è la realizzazione di trasformazioni per il settore Caravan e MotorHome (RV, Veicoli Ricreativi), dove FIAT Professional si conferma leader indiscusso del mercato. La piattaforma Ducato costituisce la base del 75% dei camper attualmente in circolazione sulle strade europee. Non è un caso che il Ducato sia stato nominato “Miglior Base per Camper Van” dalla rivista tedesca Promobil per 17 anni consecutivi. Ora disponibile anche in versione completamente elettrica, unisce tutto il comfort e la configurabilità che i clienti si aspettano, con l’ulteriore vantaggio della guida a zero emissioni.

Stellantis CustomFit è un programma flessibile e integrato in fabbrica che combina perfettamente la produzione del veicolo base con modifiche personalizzate progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Eseguendo queste trasformazioni direttamente in fabbrica, il programma garantisce standard elevati di qualità, sicurezza e tempi di consegna, rendendolo una soluzione ideale per le aziende che richiedono veicoli pronti per la missione fin dal primo giorno.

Grazie a una rete di oltre 550 partner di conversione certificati in tutto il mondo, Stellantis consegna veicoli professionali su misura per le esigenze dei clienti, dai cassoni ribaltabili alle soluzioni per carichi ad alto volume, direttamente tramite la sua rete di concessionari, garantendo tempi di consegna ridotti e una maggiore soddisfazione del cliente.