Stellantis:  i risultati di vendita del secondo trimestre e del primo semestre 2025 in Canada

Stellantis Canada registra 32.554 veicoli venduti nel secondo trimestre del 2025, con un calo del 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nella prima metà del 2025, le vendite diminuiscono del 14 per cento, attestandosi a 58.908 unità.

Nel secondo trimestre del 2025, Stellantis Canada ha evidenziato notevoli risultati nelle vendite. Il marchio Chrysler ha visto un aumento del 42 per cento grazie alla famiglia pluripremiata di minivan, con la Pacifica che ha quasi raddoppiato le vendite con un impressionante aumento del 96 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. FIAT ha registrato una crescita significativa grazie alla popolarità della Fiat 500e, il veicolo elettrico a batteria più accessibile in Canada. Jeep Compass ha continuato a incrementare le vendite con un aumento del 17 per cento, mentre il Ram ProMaster per i clienti commerciali ha segnato un aumento del 63 per cento.

Nella panoramica del primo semestre del 2025, Stellantis Canada ha continuato sulla stessa traiettoria positiva. Chrysler ha visto un aumento delle vendite di quasi il 50 per cento, trainato dai modelli Chrysler Grand Caravan e Chrysler Pacifica, che hanno aggiunto oltre 3.000 unità rispetto al primo semestre del 2024.

Altri modelli che hanno registrato incrementi significativi includono il Ram ProMaster, che ha visto un balzo eccezionale del 131 per cento, il Dodge Durango, in crescita del 16 per cento, il Jeep Compass, che ha migliorato le proprie performance dell’11 per cento, e l’Alfa Romeo Giulia, le cui vendite sono aumentate del 3 per cento. La Fiat 500e, nel suo primo anno completo di presenza sul mercato canadese, ha superato la soglia delle 2.700 unità vendute, confermandosi un modello di riferimento nel segmento delle city car elettriche. Parallelamente, Stellantis Canada ha raggiunto un traguardo importante, con oltre 2.100 veicoli elettrici a batteria immatricolati nel primo semestre del 2025, consolidando il suo impegno nella transizione verso una mobilità più sostenibile.