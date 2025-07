Stellantis Pro One: a giugno quota di mercato in Italia superiore al 44%

Nel confronto con lo stesso mese dell’anno precedente, le immatricolazioni hanno registrato un incremento significativo, con un balzo di quasi 7 punti percentuali. Un risultato che rafforza il ruolo di primo piano di Stellantis Pro One nel mercato dei veicoli commerciali. Il marchio continua infatti a dominare in tutti i segmenti in cui è presente: nei Large Van, prodotti nello stabilimento di Atessa in Abruzzo, raggiunge una quota di mercato del 45%; nei furgoni di medie dimensioni detiene il 38,6%, mentre tra i van compatti la quota sale al 52,2%.

Stellantis Pro One afferma la propria leadership in ciascuno dei segmenti in cui è presente

Ancora più marcata è la leadership nel comparto delle “Car derived van”, dove Stellantis controlla oltre il 79% del mercato. Questi dati confermano il successo della strategia industriale e commerciale del gruppo, che continua a rispondere in modo efficace alla domanda del mercato con una gamma completa, diversificata e capace di soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente professionale.

A giugno, FIAT Professional ha registrato la miglior performance nel mercato italiano dei veicoli commerciali, raggiungendo una quota del 28,7%, con un aumento di 6,7 punti percentuali rispetto a giugno 2024. A trainare questo successo è stato il Fiat Ducato 2026 debutta in BrasileFIAT Ducato, che si conferma best seller tra i Large Van con oltre 2.400 immatricolazioni e una quota del 30,3% nel segmento, in crescita di 10,4 punti percentuali su base annua.

Nel primo semestre del 2025, Stellantis Pro One ha consolidato la propria leadership, totalizzando 40.828 immatricolazioni e raggiungendo una quota complessiva del 40,9% nel mercato dei veicoli commerciali in Italia, con un incremento di quasi un punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi numeri confermano la forza del gruppo nel rispondere alla domanda professionale con una gamma ampia, performante e sempre più orientata all’elettrificazione e alla personalizzazione.

Domenico Gostoli, LCV Business Unit Director per Stellantis Italia ha dichiarato: “Grande soddisfazione per i risultati ottenuti in giugno e nel primo semestre, sottolineando che la performance debba esprimersi in modo “sostenibile” per il business, in particolare dando continuità al livello dei servizi offerti e alla soddisfazione del Cliente finale”.