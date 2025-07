Stellantis ha dominato le vendite a giugno e nella prima metà del 2025 in Portogallo

Stellantis ha nuovamente dominato le vendite nel mercato dei veicoli nuovi a giugno in Portogallo. Lo ha fatto sia in termini assoluti che nei singoli segmenti di veicoli passeggeri (PV) e veicoli commerciali leggeri (LCV), senza dimenticare il suo predominio nel mercato dei veicoli commerciali BEV (BEV), ovvero i veicoli commerciali 100 per cento elettrici.

A giugno il Gruppo Stellantis si è nuovamente distinto come leader del mercato automobilistico in Portogallo

Secondo i dati ACAP, il Gruppo ha venduto complessivamente 6.313 veicoli a giugno, un volume che rappresenta una quota del 24,4 per cento, ovvero una crescita di 0,6 punti percentuali (pp) e un incremento dell’11,8 per cento delle vendite rispetto a giugno 2024. Il marchio Peugeot si è confermato ancora una volta al primo posto nelle vendite, sia nel mercato Totale (Veicoli passeggeri + Veicoli commerciali leggeri) sia nel mercato Passeggeri e per due mesi consecutivi ha detenuto anche il primato dell’auto più venduta nel Paese, la Peugeot 2008.

In particolare, Stellantis ha venduto 5.318 Veicoli Passeggeri nel mese in esame, un volume che le ha garantito una quota del 22,9 per cento e una crescita del 19,2 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, 4,4 punti percentuale in più rispetto a quanto realizzato dal mercato. Significativa è la posizione di predominio del mercato dei Veicoli Commerciali Leggeri, con una quota del 36,5 per cento, corrispondente ai 995 furgoni immatricolati a giugno . Ciò è dovuto all’innegabile successo delle proposte di Peugeot, Fiat, Citroën e Opel (4 marchi nella Top-6), e si basa principalmente sui furgoni che escono dal Centro di Produzione Stellantis di Mangualde.

Leader indiscusso in tutti e tre i segmenti di mercato nei primi sei mesi dell’anno, Stellantis ha già venduto 36.442 veicoli, raggiungendo una quota di mercato del 26,1 per cento. Ciò significa che più di un veicolo nuovo su quattro venduto in Portogallo durante questo periodo proviene dai marchi del gruppo Stellantis: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot.

Nel mercato VP il Gruppo ha venduto 28.876 vetture, per una quota del 23,3 per cento, dato che nel mercato LCV ammonta a un significativo 48 per cento, riferito ai 7.566 furgoni immatricolati. Vale la pena sottolineare la possibilità che i Clienti hanno di acquistare Van e le loro versioni Passenger, sia con motore termico che 100 per cento elettrico, prodotti in Portogallo, grazie al Centro di Produzione Stellantis di Mangualde.

Allo stesso modo, Stellantis mantiene la sua posizione di leadership nel mercato nazionale BEV (Battery Electric Vehicle), su tutti i fronti, per sei mesi. Complessivamente, nel primo semestre dell’anno sono stati venduti 5.785 veicoli 100 per cento elettrici, raggiungendo una quota del 21,8 per cento, una crescita delle vendite molto significativa del 79 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2024, quasi triplicando l’evoluzione del mercato (+29%). Di tale volume, 5.123 VP-BEV, per una quota del 20,5 per cento e 662 VCL-BEV, che corrispondono a una quota del 43,0 per cento.

In questo segmento di veicoli professionali, vale la pena sottolineare il continuo successo delle proposte 100% elettriche di Stellantis e l’importanza dei modelli “Made in Portugal”, che rappresentano la maggior parte del volume di immatricolazioni registrate dai concessionari dei marchi del Gruppo. Sempre nel segmento 100 per cento elettrico, spiccano le vendite della Citroën Ami, leader indiscussa del mercato dei quadricicli. Nel primo semestre, ha registrato 265 unità, pari a una quota del 40,4 per cento.