Maserati MC20 vs Porsche 911 GT3 RS: chi vince la drag race?

È il momento di un testa a testa tra la Maserati MC20 e la Porsche 911 GT3 RS. Questo devono aver pensato gli autori di carwow, sempre sul pezzo quando c’è da allestire qualche sfida di accelerazione coi fiocchi. Il confronto, come al solito, sarà multiplo e prenderà forma sul quarto di miglio, distanza rituale per questo format.

Oltre al doppio match sui (circa) 400 metri con partenza da fermo, si potranno gustare una gara in ripresa ed una in frenata, per avere un quadro più allargato sulle doti dei mezzi coinvolti. Chi vincerà? L’italiana o la tedesca? Come al solito non vi anticipiamo nulla. Lasciamo alla visione del video il responso. Prima di dargli la parola, diamo una breve occhiata alle caratteristiche delle due vetture protagoniste della drag race odierna.

Iniziamo con la Maserati MC20, equipaggiata con un motore V6 biturbo Nettuno da 3 litri di cilindrata, disposto in posizione posteriore centrale. Questa unità propulsiva è in grado di erogare 630 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia. L’energia viene trasmessa alle sole ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Il peso si attesta sui 1.500 kg.

Sull’altro lato del nastro d’asfalto c’è la Porsche 911 GT3 RS, seconda protagonista della sfida in accelerazione. La sportiva tedesca, pensata per la pista, gode della spinta di un motore boxer aspirato da 4 litri di cilindrata, disposto in coda al mezzo, che sviluppa 525 cavalli di potenza e 465 Nm di coppia massima. Questa forza si scarica sulle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Il peso da muovere è di soli 1.450 kg.

Riuscirà la Maserati MC20, con la maggiore energia espressa dal suo cuore italiano, a piegare la resistenza della Porsche, che spesso sa essere sorprendente nello scatto da fermo? Guardando il video avrete la risposta alla vostra domanda. Giunti a questo punto non ci resta che augurarvi una buona visione!