Jeep Grand Cherokee L: ecco come potrebbe essere la versione Trackhawk

Attualmente, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) propone alcuni SUV fra i più veloci in circolazione. Il Ram 1500 TRX ad esempio è il pick-up off-road ad alte prestazioni più performante presente sul mercato grazie ai suoi 712 CV provenienti dall’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri mentre il Dodge Durango SRT Hellcat ha rubato il titolo di SUV più potente alla Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Con così tanti veicoli Hellcat sul mercato, alcuni fan di FCA sono preoccupati che la rivalità interna attiri l’attenzione di altre case automobilistiche. Inoltre, società di tuning come Hennessey Performance (che sta lavorando sia sul TRX a sei ruote che sul Durango) propongono già dei pacchetti di tuning per ampliare ulteriormente le prestazioni.

Jeep Grand Cherokee L: un render prova ad immaginare la versione Trackhawk

Ora che il Jeep ha presentato ufficialmente la Jeep Grand Cherokee L a sette posti, la concorrenza in casa FCA potrebbe diventare una vera preoccupazione. Tuttavia, i dirigenti del gruppo sicuramente hanno considerato questa cosa. Ad esempio, il Durango SRT Hellcat può essere considerato un SUV ad alte prestazioni in edizione limitata in quanto verrà offerto soltanto per il model year 2021.

In base alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, fra qualche anno (2022-2023) potrebbe debuttare anche la Jeep Grand Cherokee L Trackhawk per riconquistare il titolo di SUV più potente. In attesa di scoprire le prime informazioni in merito, un noto sito Web australiano ha immaginato in render come potrebbe essere il modello finale.

Come base di partenza è stata presa una Grand Cherokee L Overland. Dopodiché, sono state aggiunte alcune parti dell’attuale Trackhawk alla carrozzeria. Possiamo vedere dei passaruoti più larghi, una presa d’aria sul cofano presa in prestito dal TRX per dare più aria al V8 sovralimentato presente al di sotto, un impianto frenante Brembo ad alte prestazioni preso dall’attuale Trackhawk e dei cerchi in lega neri.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI